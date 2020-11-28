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Глушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Краснодар»

сегодня, 18:35
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

Хавбек провёл на поле весь матч и стал автором голевой передачи.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 19:22
Так продолжай играть
Legend 6
Legend 6 ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 19:22
Зулейха или Фарида? Или Гюльчитай?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:18, ред.
Не закис ещё, молодец.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:53
Выделять в этом матче кого то трудно. Очень хорошо сыграли защитники. Опорная зона тоже не давала быкам сильно разгуляться, да и нападающие держали краснодарскую защиту в напряжении. Так , что можно любого игрока Химок объявлять лучшим и ошибки не будет. Химки очень понравились, дружно защищались , смело шли в атаку. А Краснодар так набегался , что последние минут 10-12 просто провалили, даже на навал не сподобились, хотя Мусаев заменами и освежил состав.
Химки с заслуженной победой. Краснодар расстроил, что то там идет не так.
Всем здоровья.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 18:53
Теперь Зулейха должна вернуть Дениса Федуну
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:49
Второй матч показывает, что еврокубки в этом сезоне здорово затрудняют жизнь нашим командам. Впрочем, как и РПЛ мешает ЛЧ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:46
Молодец,не какой-нибудь стуловерчёный,или паховая грыжа.
ABir
ABir
сегодня в 18:46
Когда заслуженно, то справедливо
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 18:37
Добрый вечер.
Готово.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:36
Лучший значит лучший...
David Young
David Young
сегодня в 18:36
Постепенно возвращает прежний уровень.
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