Глушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Краснодар»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Краснодара».
Хавбек провёл на поле весь матч и стал автором голевой передачи.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Краснодара».
Хавбек провёл на поле весь матч и стал автором голевой передачи.
Химки с заслуженной победой. Краснодар расстроил, что то там идет не так.
Всем здоровья.
Химки с заслуженной победой. Краснодар расстроил, что то там идет не так.
Всем здоровья.