Солигорский «Шахтер» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси

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сегодня, 16:06

Сегодня состоялись матчи заключительного 30-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионом страны стал солигорский «Шахтер», который в решающем матче обыграл «Минск» со счетом 4:2 и набрал 59 очков. Для клуба из Солигорска это второе чемпионство, первое было в 2005 году.

Серебряные медали завоевал БАТЭ (58 очков), в заключительном матче сезона борисовчане сыграли вничью с минским «Динамо».

Третью строчку в турнирной таблице заняло «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Беларуси стало «Динамо» из Бреста.