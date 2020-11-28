ГлавнаяНовости

Солигорский «Шахтер» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси

сегодня, 16:06

Сегодня состоялись матчи заключительного 30-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионом страны стал солигорский «Шахтер», который в решающем матче обыграл «Минск» со счетом 4:2 и набрал 59 очков. Для клуба из Солигорска это второе чемпионство, первое было в 2005 году.

Серебряные медали завоевал БАТЭ (58 очков), в заключительном матче сезона борисовчане сыграли вничью с минским «Динамо».

Третью строчку в турнирной таблице заняло «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Беларуси стало «Динамо» из Бреста.

Все новости
«Аль-Ахли» в 9-й раз выиграл африканскую Лигу чемпионов
Сегодня, 01:43 ФотоКомментарии3
ОфициальноИгроки Серии А выйдут в траурных повязках в память о Марадоне
Вчера, 18:52 Комментарии5
Роналду пропустит матч против «Беневенто»
Вчера, 17:14 Комментарии11
ОфициальноВ Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Марадоны
25 ноября Комментарии33
ОфициальноРуководители «Юве» пожертвовали своим отпуском в пользу зарплат сотрудников
23 ноября Комментарии5
Дубль Фолланда и гол с пенальти Фабрегаса. Чемпионы Франции получили щелчок по носу от монегасков
21 ноябряОлег Лыткин в блоге Командный духКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 16:40
Я, конечно, хотел, чтобы БАТЭ подвинули, но не так. Чемпионство с душком, мягко говоря
Mangur
Mangur
сегодня в 16:30
Батэ сдал.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:20
Ничего себе! Как это так БАТЭ упустило чемпионство в последнем туре? Неожиданный итог чемпионата.
David Young
David Young
сегодня в 16:18
Поздравляю Шахтёр Солигорск со второй победой в чемпионата Белоруссии в их истории. Весьма неожиданный чемпион, но абсолютно заслуженно победивший.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:14
Короновирус им не помеха.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:13
Шахтёр можно поздравить.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:11, ред.
Самые лояльные к диктатору
Cat01
Cat01
сегодня в 16:11
Так продолжать играть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100