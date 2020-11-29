Канделаки: «Результаты „Зенита“ в Европе удручают»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала наставника «Зенита» .

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом», и журналисты уже гадают: «всё» Семак или еще не «всё»?

Понятно, что результаты в Европе удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев? В РПЛ у «Зенита» все неплохо, а Мусаев в «Краснодаре» – по критерию набранных очков во всех турнирах – уже давно бы смотрел футбол с трибуны.

Ну, давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, приведшего команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела, вон, рвется назад, называя команду «мертвой». Уж он-то всех реанимирует.