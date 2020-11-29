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Канделаки: «Результаты „Зенита“ в Европе удручают»

сегодня, 09:00

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом», и журналисты уже гадают: «всё» Семак или еще не «всё»?

Понятно, что результаты в Европе удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев? В РПЛ у «Зенита» все неплохо, а Мусаев в «Краснодаре» – по критерию набранных очков во всех турнирах – уже давно бы смотрел футбол с трибуны.

Ну, давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, приведшего команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела, вон, рвется назад, называя команду «мертвой». Уж он-то всех реанимирует.

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RTS-25
RTS-25
сегодня в 14:10
- "Понятно, что результаты в Европе удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев?"
Удручает наше руководство.
- И футбола,
- и Газпрома с Роснефтью («Роснефть» и «Газпром» получили 770 миллиардов рублей убытка),
- и Страны в целом.
Футбол есть продукт этой Системы, и быть на голову выше этого болота он не может быть по факту.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:08
Здесь у вас много натяжек. Отмечу две основные. 1. "Зенит по прежнему Гегемон и Флагман в РПЛ. Кто вам такую глупость сказал , или сами дошли? 2. " ЦСКА дома с Фейноордом в ЛУЧШЕМ составе...." У ЦСКА в этом матче не было 3 -х основных системообразующих игроков (травмы и болезни). Пожелание. Впредь редактируйте свои тексты , чтобы не было в них , мягко говоря, неточностей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 14:02
Симпатия и любовь за деньги имеет название, не так ли?
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:02
Только одно может заставить их играть - конкуренция!Но лимит никто не отменит!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:00
ВЫ, уважаемый, как всегда не в ладах с логикой. Зачем же вы сопоставляете результаты ЦСКА в ЕК и результаты Зенита в РПЛ. Это же не сопоставимые вещи. Это все равно, что сравнивать урожай арбузов в Астраханской области и в Карелии. Please, впредь логичнее рассуждайте. Окей?
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 13:56, ред.
Браво! ЧМ сделал из нашего тренера бездаря Спасителя Отечества , а из игроков героев!
yasukuni
yasukuni ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:53
    pomor45
    pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 13:45, ред.
    Нет и не было. Уже шестой год провальный. Четыре было до возвращения в ЛЧ Зенита, но с возвращением окончательно убеждаюсь, что РПЛ в принципе не может родить чемпиона, способного выйти из группы ЛЧ. Причина всеобщего расстройства - завышенные ожидания. Это реальный уровень нашего футбола. Аршавин был достаточно прозорлив, когда после провала на Евро-2012 заявил, что наши ожидания - это наши проблемы. Его тогда футбольная общественность принялась гнобить по всем закоулкам, а надо было уже тогда начинать меры принимать по развитию футбола. Счастливое по случайности попадание в 1/4 ЧМ только сгустило шоры на глазах, усилило эти необоснованные ожидания и задержало прозрение. Хорошо, что оно наконец-то наступает, хотя и не уверен, что вновь не отыщут стрелочника и успокоятся в ожидании следующего провала.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:36
    Может с головы и надо начинать???
    pomor45
    pomor45 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 13:29
    Это от уровня образования зависит.
    pomor45
    pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 13:28
    Значит эксперты у нас ещё хуже, чем сам футбол.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 13:14
    Да, и не говори! Именно этому клубу ты, Тина, открыто призналась в симпатии. Твои любимцы тебя подводят и огорчают:(
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:05
    Семак застыл и остановился в развитии,
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    сегодня в 13:02
    Может "уДРОЧают"?!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:48
    Я подумал о том, что ждёт наши команды в последующих сезонах в ЛЧ и ЛЕ и пришёл к неутешительному выводу: улучшения результатов не предвидится. Да и с чего бы им улучшаться, никаких предпосылок к этому нет.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 12:26
    Семак теперь может спать спокойно. Сама Тина за него слово молвила.
    Gallardo27
    Gallardo27
    сегодня в 12:23, ред.
    Бердыева наконец-то наймите... камни
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 12:23
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 12:22
      Если бы она сказала,хоть как то критично против Зенита,ее бы сразу же поменяли с руководство Матч ТВ.
      Даже если Зенит будет на 10 месте,она всегда будет говорить,что играем хорошо,или посмотрите на других.Как только руководство Зенита решит поменять Семака,она тут же будет говорить,что отставка созревала,вот такая она,наша Тина Канделаки.
      ВладимирБабаев
      ВладимирБабаев
      сегодня в 12:16
      дома всё схвачено, а европа куда мы не стремимся не принимает, пора задуматься про азия ЛЧ
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      сегодня в 12:10, ред.
      все эксперты обещавшие проходной балл Зениту это Кто? БЛА БЛА Матчисты с ТВ канала? Так им и платят за поддержку любой ценой! У Них любой удар мимо ворот -прекрасен, если не гениален.Главное там Захлебываться в похвалах. Зенит в проблемах как и все наши клубы. Много игр , нестабильный из за болезней состав. Качество игры ---КОРЯВОЕ. Изначально было ясно что не пойдет он никуда. А те Эксперты, это перты с розовыми надеждами Говоруны без РЕАЛИЙ.
      Rheinfall
      Rheinfall
      сегодня в 12:00
      Щель снова заговорила?:)
      oFANATo
      oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 11:51
      Faustello
      Faustello ответ Мяучелo (раскрыть)
      сегодня в 11:33
      Судя по её карьере, у неё совсем другая работа и справляется она с ней на 10 из 5)))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 11:33
      Да в РПЛ...Зенит по-прежнему Гегемон и Флагман...пусть и без мотивации...пусть по-ленивке...пусть с полсоставом в лазарете...
      Это же РПЛ...тут две трети команд играют в 9 защитников...а доблестные нападающие могут хоть и не выходить из штрафной соперника всё равно не забьют...)))
      Уровень нападения показателен в матчах Спартак-Зенит...Динамо-Зенит...в которых Зенит провёл 7654 атак...бил по воротам 8459765 раз....но в за два матча так и не забил...
      У других не лучше...ЦСКА-Фейеноорд.....в большинстве...дома...в лучшем составе...доминируя 89 минут....0 голов.....
      Ничто не заставит наших ЗМСов играть....не придумали ещё....
      Ибо как пел Б.Гребенщиков..."они сходят с ума от того что им нечего больше хотеть"...))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
      сегодня в 11:32
      Я бы ответ твой продолжил. "Результаты радуют....... в силу своей справедливости". Согласен? Футбол всегда справедлив и воздаст по заслугам (за труд, а не за воровство из госказны)
      Kirgudu
      Kirgudu
      сегодня в 11:26
      Нормальный канал раньше был, а с грузиньей в начальниках превратился в 77.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 11:21
      Глагол "удручает" в интервью о Зените, как синоним Дзюбы).
      stavr74
      stavr74
      сегодня в 10:59
        ТТ
        ТТ ответ Red blu (раскрыть)
        сегодня в 10:57
        Ты даже не представляешь на сколько Она была на ТВ!)
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