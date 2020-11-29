Панченко: «Были хорошие моменты, могли и выиграть у „Зенита“»

Нападающий тульского «Арсенала» подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Зенит» — очень квалифицированная команда, но мы все бились и заслужили как минимум ничью. Были хорошие моменты, могли и выиграть. Коллектив проявил себя на все 100 процентов.

После «Локомотива» был недельный цикл. Мы очень хорошо поработали и тактически, и физически. Тренерский штаб объясняет каждому из нас, как нужно действовать. Каждый отдался на 100, а может, и больше процентов, поэтому есть результат.

Что касается моего момента, то делал всё правильно — бил в дальний угол. Жалко, что мяч не залетел.