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Панченко: «Были хорошие моменты, могли и выиграть у „Зенита“»

сегодня, 00:43
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Зенит» — очень квалифицированная команда, но мы все бились и заслужили как минимум ничью. Были хорошие моменты, могли и выиграть. Коллектив проявил себя на все 100 процентов.

После «Локомотива» был недельный цикл. Мы очень хорошо поработали и тактически, и физически. Тренерский штаб объясняет каждому из нас, как нужно действовать. Каждый отдался на 100, а может, и больше процентов, поэтому есть результат.

Что касается моего момента, то делал всё правильно — бил в дальний угол. Жалко, что мяч не залетел.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 01:39
что бы выиграть нужно забивать...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:13
Ждали другого футбола от динамиков.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:51
Могли и победить, но много подходов сами и загубили.
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