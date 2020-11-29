Тихий: «Стараемся играть на победу в каждом матче»

Защитник «Химок» прокомментировал победу над «Краснодаром».

Приятно одержать победу над таким соперником. Все-таки это участник Лиги чемпионов. Впрочем, мы практически ничего не позволили создать у своих ворот, по делу взяли три очка.

Какие эмоции после третьей победы подряд? Хорошие. Но особо не задумываемся об этом, просто идем от игры к игре. Стараемся играть на победу в каждом матче и набирать очки независимо от соперника. Конечно, с каждой победой чувствуем себя все увереннее, хотя и в начале чемпионата не считали себя чужими в Премьер-лиге.