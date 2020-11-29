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Тихий: «Стараемся играть на победу в каждом матче»

сегодня, 08:24
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал победу над «Краснодаром».

Приятно одержать победу над таким соперником. Все-таки это участник Лиги чемпионов. Впрочем, мы практически ничего не позволили создать у своих ворот, по делу взяли три очка.

Какие эмоции после третьей победы подряд? Хорошие. Но особо не задумываемся об этом, просто идем от игры к игре. Стараемся играть на победу в каждом матче и набирать очки независимо от соперника. Конечно, с каждой победой чувствуем себя все увереннее, хотя и в начале чемпионата не считали себя чужими в Премьер-лиге.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:35
дай бог не последний повод для радости в этом сезоне)))
shlomo
shlomo
сегодня в 09:19
Посмотрим, что будет дальше....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Обыграли уставшего соперника и рады...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:51
Это не Химки были сильными это просто Краснодар так слаб.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:49
С тренером угадали.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:39
Ещё чего чемпионами станут
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:30
Неплохо последнее время получается
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:29
Краснодар надорвался в Лиге Чемпионов и сил на чемпионат не хватает.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:29
Химки прибавили - определенно. И про Юрана уже и не вспоминает никто.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:28
Похоже в Химках все налаживается.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:27
Один раз старание переросло в результат.
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