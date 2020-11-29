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Спортдир «Тамбова»: «„Уфа“ давно не выигрывала, залетело всё что можно»

сегодня, 18:16
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа4 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о поражении команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:4).

Это одна встреча, всё бывает. Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело всё что можно. Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но, так или иначе, удаление сыграло важнейшую, скорее всего ключевую, роль. В меньшинстве нам было тяжело.

Связано ли такое крупное поражение с финансовыми проблемами? Нет, не связывал бы эти темы напрямую. Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи, желания никого упрекнуть нельзя. Но так сложилась игра. Удаление, не забили пенальти, просто не наш день. Плюс, надо отдать должное, очень хороший матч провёл соперник.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 19:29
У Тамбова наступили трудные времена
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:22
Говорит так,как будто не проиграли в неравной борьбе,а слили.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:21
Дни Тамбова сочтены.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:39
Получается что это случайность? Худяков не прав
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:30
Одну игру выиграли,3 проиграют!
drug01
drug01
сегодня в 18:24
Игра пошла так продолжать
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:18
Не Тамбова день.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:17
Уфа хорошо отыграла.
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