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Черчесов: «Критика должна быть. Все стрелы заслуженно попали в меня»

сегодня, 17:53

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о критике в свой адрес после поражения команды от Сербии (0:5) в Лиге Наций.

РФС меня не защитил? Во-первых, меня не надо защищать. От чего? Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике абсолютно справедливо. Поэтому, думаю, здесь в этом плане вопросов не должно быть.

Критика должна быть. Кстати, она бывает и после победных матчей, а после поражений, тем более таких резонансных, – это нормальное явление.

Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:26, ред.
Зыыы, решил из себя честного мученика слепить???
Аза за!))))
alex074
alex074
сегодня в 18:14
Салямыч и тут облажался, далеко не стрелы в него полетели, а хуi.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:09
А толку мало, с него как с гуся вода
denmig
denmig
сегодня в 18:08
Ага, поджал усы! - то-то пистить против ветра!
112910415
112910415
сегодня в 18:06
всё-таки заслуженно ...
присоветовали гению смириться )
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:06
Иди вон лысый клован !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:04
Это также когда пастух не досмотрел и волки съели пару овец, всегда отвечает чабан.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:02
Предполагаю, более продуманное окружение Черчесова(или даже своеобразный пиар-менеджер/ начальство из РФС) под потоком негодования посоветовало Стасу провести акт покаяния. А на деле он остался таким же невосприимчивым к чужому мнению и упертым.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:02
Я бы не стрелы, а копье бы запустил....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:00
очень жаль что они тебя не убили))))))))))) расскажи как и чем купил такой кредит доверия?)))
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 18:00
Чувак решил поберечь нервы обычных болел. Героя дали. Не уволили. Стреляйте. Одним словом - пес.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:55
Новый вид - хамелеон уссатый.
David Young
David Young
сегодня в 17:55
Вот это правильно отношение. Наконец-то услышали честное признание и ответственность за позорное поражение.
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