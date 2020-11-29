Черчесов: «Критика должна быть. Все стрелы заслуженно попали в меня»

Главный тренер сборной России порассуждал о критике в свой адрес после поражения команды от Сербии (0:5) в Лиге Наций.

РФС меня не защитил? Во-первых, меня не надо защищать. От чего? Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике абсолютно справедливо. Поэтому, думаю, здесь в этом плане вопросов не должно быть.

Критика должна быть. Кстати, она бывает и после победных матчей, а после поражений, тем более таких резонансных, – это нормальное явление.

Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.