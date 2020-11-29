Попов: «Подписал ли Газизов приказ о моём назначении? Спрашивайте у него»

Новый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал своё назначение в московский клуб.

На сайте «Спартака» есть информация о моём назначении? Больше мне сказать нечего. С Газизовым уже разговаривали, да. Подписал ли он приказ о моём назначении? Не знаю, у него спрашивайте. Я свой подписал.