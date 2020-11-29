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Попов: «Подписал ли Газизов приказ о моём назначении? Спрашивайте у него»

сегодня, 19:11

Новый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал своё назначение в московский клуб.

На сайте «Спартака» есть информация о моём назначении? Больше мне сказать нечего. С Газизовым уже разговаривали, да. Подписал ли он приказ о моём назначении? Не знаю, у него спрашивайте. Я свой подписал.

Ранее ситуацию прокомментировал владелец «Спартака» Леонид Федун.

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Все комментарии
bamana
bamana
сегодня в 21:08
ну да! наперсточник тебе подпишет! Жди!
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:59
ваще полный дурдом в команде!
berda2003
berda2003
сегодня в 20:58
у заремы спрашивайте...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:54
cпартак = каламбур
VAN ARM
VAN ARM ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:04
да-да))видел такую штуку в сексшопе))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:03
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:54
    надо же, обмыть свою должность еще не успел, а его уже уволили...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    И словно не понимают, что все решает отпечаток большого пальца Заремы. Или делают вид, что не понимают.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 19:43, ред.
    А нельзя помолчать, Попов? Зачем ты интригуешь? То телеграм-каналы свои для слива инфы используешь, то интервью мутные даешь. Зачем ты это делаешь? Работаешь строго против Спартака.
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:26
    Будем смотреть что будет дальше
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:24
    Кручу-верчу,обмануть хочу.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 19:22
    внутренние разборки
    particular
    particular
    сегодня в 19:18, ред.
    Захватывающая кадровая возня с привкусом соперничества и неуёмных амбиций... Тяни-толкай...
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 19:13
    Устроили клоунаду на всю страну, а сами потом ещё говорят: "Это наше внутреннее дело".

    Это как девушки, когда они изо всех сил пытаются привлечь к себе внимание парней , а потом строят из себя недотрог
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:13
    Попов это путь в никуда
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