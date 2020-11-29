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Рахимов: «„Уфа“ выглядела неплохо, но не хватает стабильной игры»

сегодня, 17:37
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа4 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» (4:0) в матче 16-го тура РПЛ.

Победа — это важный момент для команды. Они [выигрыши] дают понять определенные ситуации, дают понять, что ребята могут себя проявлять. Победы дают уверенность. Команда выглядела неплохо, но я вижу какие-то определенные моменты, которые не нравятся, моменты, где не хватает стабильной игры. Фазами мы можем выключаться из игры. Но в целом игра показала, что шаг команда сделала.

Нам нужно улучшать свои результаты. Я бы не стал выделять кого-то одного из игроков, потому что командных действий было больше. Считаю, что многие выглядели очень хорошо.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 18:27
Скромные слова это хорошо...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:04
Со дна поднялись и то хорошо.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:49
При том,что высказался болельщик зенита
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 17:48
А причем здесь Питер, если тема про Уфу?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:45
В остальном футбольном мире как раз наоборот,есть игра,а результаты придут.Но в Питере как всегда все с ног на голову
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:40
Главное победа, игра будет...
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