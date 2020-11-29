Рахимов: «„Уфа“ выглядела неплохо, но не хватает стабильной игры»

Главный тренер «Уфы» поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» (4:0) в матче 16-го тура РПЛ .

Победа — это важный момент для команды. Они [выигрыши] дают понять определенные ситуации, дают понять, что ребята могут себя проявлять. Победы дают уверенность. Команда выглядела неплохо, но я вижу какие-то определенные моменты, которые не нравятся, моменты, где не хватает стабильной игры. Фазами мы можем выключаться из игры. Но в целом игра показала, что шаг команда сделала.

Нам нужно улучшать свои результаты. Я бы не стал выделять кого-то одного из игроков, потому что командных действий было больше. Считаю, что многие выглядели очень хорошо.