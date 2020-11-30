Матыцин: «Со следующего сезона в футболе будет введена система Fan ID»

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сегодня, 14:06

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что система идентификации болельщиков (Fan ID) на матчи профессиональных команд с сезона-2021/22 будет введена только в футболе.

Fan ID не будет в том виде, в каком он был на чемпионате мира 2018 года. Но контроль за допуском на стадионы — очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в стратегии [развития физической культуры и спорта в России до 2030 года]. Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования.