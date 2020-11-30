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Матыцин: «Со следующего сезона в футболе будет введена система Fan ID»

сегодня, 14:06

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что система идентификации болельщиков (Fan ID) на матчи профессиональных команд с сезона-2021/22 будет введена только в футболе.

Fan ID не будет в том виде, в каком он был на чемпионате мира 2018 года. Но контроль за допуском на стадионы — очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в стратегии [развития физической культуры и спорта в России до 2030 года]. Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования.

Ранее Матыцин рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ.

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beefs
beefs
сегодня в 15:31
Если на стадионе не будет ублюдков, мы за...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:08
А министров контролировать тоже будут?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:32
А не пора ли ввести не контроль за людьми, а контроль за вливанием огромных бюджетных денег в профессиональные футбольные клубы.? Если это сделать, то две пользы будут. Можно бюджетные деньги вложить в детский футбол и заставить профессиональных футболистов ЗАРАБАТЫВАТЬ деньги, а не получать в виде огромных подачек.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 14:14, ред.
беспредел слежки продолжается
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