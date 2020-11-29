Полиция массово задерживает фанатов «Спартака» на матче с «Ротором»

На матче «Спартак» — «Ротор» (1:0, перерыв) происходят массовые задержания болельщиков.
По информации телеграм-канала «Мутко Против», несколько десятков фанатов «Спартака» задержаны во время матча с «Ротором» за нарушение масочного режима. Болельщиков без масок задерживают как только они заходят на территорию стадиона. Отмечается, что большинство из них были задержаны уже во время прохождения контроля.
Забирают даже тех, у кого маска надета на подбородок.
Почти все задержанные будут доставлены в ОВД «Покровское-Стрешнево». Там на них будет составлен протокол по ст. 3.18 КОАП.
Желаю тебе стать когда-нибудь миллионером, не болеть ковидом и выйти на пенсию к сорока годам :)
Желаю тебе стать когда-нибудь миллионером, не болеть ковидом и выйти на пенсию к сорока годам :)
Пенсионеры просили продлить возраст выхода на пенсию
В России живут одни миллионеры
Ковид существует
Пенсионеры просили продлить возраст выхода на пенсию
В России живут одни миллионеры
Ковид существует
Ну конечно...нет ничего лучше, чем собрать толпу болельщиков в тесном ОВД...так действительно безопаснее)...
Ну конечно...нет ничего лучше, чем собрать толпу болельщиков в тесном ОВД...так действительно безопаснее)...
Оказались все как один больны короной
Но хитрый Батька заказал не только Русские тесты
А еще нескольких производителей
И оказалось все чисто
Ковид у вас в головах и в карманах Роспотребнадзора
Оказались все как один больны короной
Но хитрый Батька заказал не только Русские тесты
А еще нескольких производителей
И оказалось все чисто
Ковид у вас в головах и в карманах Роспотребнадзора
А не обычные сопли с гриппом?
Врачи сказали?
Так рос стат говорит что средняя ЗП по стране 200 штук
Ты в это тоже веришь?
А не обычные сопли с гриппом?
Врачи сказали?
Так рос стат говорит что средняя ЗП по стране 200 штук
Ты в это тоже веришь?
П.С. Но я скорее за ношение масок, чем против. Тебя они не спасут от кашляющего ковидника, а здоровых людей от тебя больного немного обезопасят.
Про здоровье согласен - здоровья всем.
П.С. Но я скорее за ношение масок, чем против. Тебя они не спасут от кашляющего ковидника, а здоровых людей от тебя больного немного обезопасят.
Про здоровье согласен - здоровья всем.