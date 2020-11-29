Полиция массово задерживает фанатов «Спартака» на матче с «Ротором»

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сегодня, 19:59

На матче «Спартак» — «Ротор» (1:0, перерыв) происходят массовые задержания болельщиков.

По информации телеграм-канала «Мутко Против», несколько десятков фанатов «Спартака» задержаны во время матча с «Ротором» за нарушение масочного режима. Болельщиков без масок задерживают как только они заходят на территорию стадиона. Отмечается, что большинство из них были задержаны уже во время прохождения контроля.

Забирают даже тех, у кого маска надета на подбородок.

Почти все задержанные будут доставлены в ОВД «Покровское-Стрешнево». Там на них будет составлен протокол по ст. 3.18 КОАП.