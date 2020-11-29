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Полиция массово задерживает фанатов «Спартака» на матче с «Ротором»

сегодня, 19:59
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На матче «Спартак» — «Ротор» (1:0, перерыв) происходят массовые задержания болельщиков.

По информации телеграм-канала «Мутко Против», несколько десятков фанатов «Спартака» задержаны во время матча с «Ротором» за нарушение масочного режима. Болельщиков без масок задерживают как только они заходят на территорию стадиона. Отмечается, что большинство из них были задержаны уже во время прохождения контроля.

Забирают даже тех, у кого маска надета на подбородок.

Почти все задержанные будут доставлены в ОВД «Покровское-Стрешнево». Там на них будет составлен протокол по ст. 3.18 КОАП.

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 22:17
Зачем маска на хрюндильник.
Qatar Airways
Qatar Airways ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Я заметил одно жизненное наблюдение - как правило те, кто себя считает умнее всех, живут-то не очень хорошо, в отличии от более глупых по их мнению окружающих.
Желаю тебе стать когда-нибудь миллионером, не болеть ковидом и выйти на пенсию к сорока годам :)
RIR68
RIR68
сегодня в 21:59
не забрали бы этих, пришлось бы платить Зариме!
brauning.86
brauning.86 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 21:59
No comments
Пенсионеры просили продлить возраст выхода на пенсию
В России живут одни миллионеры
Ковид существует
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:53, ред.
Почти все задержанные будут доставлены в ОВД «Покровское-Стрешнево»....
Ну конечно...нет ничего лучше, чем собрать толпу болельщиков в тесном ОВД...так действительно безопаснее)...
Qatar Airways
Qatar Airways ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 21:48
Я даже не знаю, что тебе ответить. Примерно так я себя ощущаю, когда общаюсь с пятилетними детьми, которые всё об этом мире знают. Ты уж извини, оставлю твоё последнее, да и последующее тоже, без комментария.
морозз
морозз
сегодня в 21:46
Здесь я согласен с такой постановкой вопроса, нет маски - штраф!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:35
Расстрелять всех.
311
311
сегодня в 21:35
На пятак не налазит маска!)
brauning.86
brauning.86 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 21:26
Прикинь помница Россияне которые уехали строить там что то в Беларусь
Оказались все как один больны короной
Но хитрый Батька заказал не только Русские тесты
А еще нескольких производителей
И оказалось все чисто
Ковид у вас в головах и в карманах Роспотребнадзора
Qatar Airways
Qatar Airways ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 21:20
Наверное оттуда, что я четырежды сдавал тест на коронавирус и трижды получал подтверждение, а единственное отрицание было самым последним тестом, когда я выздоровел)
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:19
Один из редких случаев, когда полиция всё делает верно. Начитаются в интернетах о "бесполезности" масок и чихают не только на себя, но и других.
brauning.86
brauning.86 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 21:18
А откуда ты знаешь что у тебя был ковид
А не обычные сопли с гриппом?
Врачи сказали?
Так рос стат говорит что средняя ЗП по стране 200 штук
Ты в это тоже веришь?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:12
Унижают нас капитально
Землянин
Землянин
сегодня в 21:09, ред.
Штраф будут платить спартачи, а не клуб Ротор
ABir
ABir
сегодня в 21:00
Нашли нарушителей правопорядка!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 20:59
А тем временем в Питере прошёл концерт Басты с битком набитым залом....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:58
Всем известно, что спартачи беспредельщики
Союзник противников
Союзник противников ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 20:58
Я вроде и написал об этом,что сосредоточив все свои усилия и ресурсы на этой напасти,гробят людей тяжёлыми сезонными заболеваниями,которые ранее преодолевали проще.Хотя мне и много годиков,но я 13 лет не болел никакими ОРЗ и ОРВИ,как и с температурой,но всё моё более слабое и больное окружение переболело(хуже-лучше) дома,а я был наказан за самомнение,хотя моё общение с окружающим миром было сведено к минимуму,а все поездки этого года были предусмотрительно отменены.Здоровья.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:57
Законы нужно соблюдать.Никуда от этого не деться.Принять как должное и всё.
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:46
У меня изначально к маскам было предвзятое отношение, я их не носил, считая это бесполезным делом, поскольку если ты здоров, то закрыв нос и рот, но оставив открытыми глаза или ранки/царапины, ты никак себя не обезопасишь маской. Наверное, именно из-за пренебрежительного своего отношения (зачастую демонстративного, увеличивая тем самым риск заразиться) я и заболел в итоге. Но ещё с прошлой зимы, когда этот вирус так стремительно полетел по миру, я считал, что нам всем придётся им переболеть рано или поздно, а лучше рано, потому что вирус мутирует и последующие его формы будут ещё хуже. В общем, даже переболев, когда было достаточно тяжело несколько дней, я не склонен считать чем-то сильно страшным этот вирус, и если бы вернуть всё назад - никоим образом бы не старался лучше от него защититься. Переболели, получили антитела, забыли и живём дальше.
П.С. Но я скорее за ношение масок, чем против. Тебя они не спасут от кашляющего ковидника, а здоровых людей от тебя больного немного обезопасят.
Про здоровье согласен - здоровья всем.
Союзник противников
Союзник противников ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 20:38
Рад,что ты выкрутился без последствий,только тогда непонятно сложное,противоречивое отношение к определённым вещам,понятным после пребывания в стационаре :Где есть необходимость,а где-административный раж.Две недели лежал между двумя кадрами с двукратным положительным тестом на ковид,а у меня отрицательный.А умирают от хронических заболеваний и неоказания плановой и экстренной медицинской помощи.Здоровья.ю
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:33
Я переболел коронавирусом и тоже много могу рассказать из первых уст, причём тут «задолбали вы со своим ковидом»? Или просто писать хочется, а не знаю что?)
Cat01
Cat01
сегодня в 20:31
Надо. Бывает часто видно громко скандируют
Союзник противников
Союзник противников ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 20:22
Задолбали вы своим ковидом,когда страна загибается от сезонной пневмонии,вызванной вирусом нового типа.Не буду проявлять инициативу в рассмотрении этого вопроса,хотя вышел из стационара 25 ноября,и много чего могу рассказать,как соучастник процесса.В том числе и про маски.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:18
Путин в Сарове тоже без маски,говорят на "разборе" в суде фанаты.
Alexandr Stuloboev
Alexandr Stuloboev
сегодня в 20:14, ред.
Спартаку нужно засчитать техническое поражение в матче, сразу все маски оденут.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 20:11, ред.
Двоякое отношение к маскам. Защитить себя от больного коронавирусом она не в состоянии, она может помочь только другим немного снизить риск заболеть при контакте с тобой, если ты болен ковидом. При этом переболевшие люди угрозы не представляют уже, а гребут всех под одну гребёнку. Ну и наконец, коли ситуация такая плохая с распространением заболевания, то маски - это мёртвому припарки, нужен карантин, соцпомощь от государства и поблажки в оплатах ЖКХ и налогах для населения. А покуда этого не видно, то вся борьба с отсутствием маски выглядит лишь желанием ещё на чуть-чуть обогатить казну.
офигенный
офигенный
сегодня в 20:11
офигеть что происходит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:11
это точно заговор))) или мясо стало хлипким)))
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