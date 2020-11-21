В Москве около 4,2 тыс. человек обеспечат безопасность матчей РПЛ

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вчера, 15:19

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что около 4,2 тыс. человек задействуют в обеспечении безопасности футбольных матчей между командами «Спартак» и «Динамо», ЦСКА и «Сочи», «Локомотив» и «Арсенал», которые состоятся в Москве 21-22 ноября.