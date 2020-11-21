В Москве около 4,2 тыс. человек обеспечат безопасность матчей РПЛ

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что около 4,2 тыс. человек задействуют в обеспечении безопасности футбольных матчей между командами «Спартак» и «Динамо», ЦСКА и «Сочи», «Локомотив» и «Арсенал», которые состоятся в Москве 21-22 ноября.
21 и 22 ноября в Москве пройдут три матча 15 тура сезона 2020/2021 РПЛ, для обеспечения правопорядка и безопасности которых будут привлечены около 4,2 тыс. человек. В субботу 21 ноября на стадионе «Спартак» состоится матч между командами «Спартак» и «Динамо», а на стадионе «Локомотив» московский «Локомотив» примет тульский «Арсенал». В воскресенье 22 ноября на стадионе ЦСКА встретятся ЦСКА и «Сочи». В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий.