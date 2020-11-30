Дзюба сможет сыграть с «Брюгге». Повреждение оказалось несерьёзным

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».
Напомним, что 32-летний форвард получил повреждение в матче 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0). По информации журналиста Вячеслава Короткина, повреждение Дзюбы оказалось незначительным, он готов к матчу ЛЧ.
Также отмечается, что в матче с «Брюгге» «Зениту» не помогут полузащитник Магомед Оздоев и защитник Данил Круговой.
Для Зенита этот матч станет решающим, поражение уничтожит по сути любую надежду даже не третье место, а ничья тоже будет на пользу Брюгге, а не Зениту, учитывая различный факторы, я думаю, что Зенит, как не печально это для болельщиков питерского клуба, и тех, кто болеет или переживает за российским футбол в целом, не сможет победить.
Впрочем, победить вполне реально, очень многое будет зависеть от того, как Зенит подойдёт к матчу, и что он в итоге покажет на поле, провала допустить нельзя, но он вполне может произойти, как конкретно в этом матче, так и по итогам выступления Зенита на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Для Зенита этот матч станет решающим, поражение уничтожит по сути любую надежду даже не третье место, а ничья тоже будет на пользу Брюгге, а не Зениту, учитывая различный факторы, я думаю, что Зенит, как не печально это для болельщиков питерского клуба, и тех, кто болеет или переживает за российским футбол в целом, не сможет победить.
Впрочем, победить вполне реально, очень многое будет зависеть от того, как Зенит подойдёт к матчу, и что он в итоге покажет на поле, провала допустить нельзя, но он вполне может произойти, как конкретно в этом матче, так и по итогам выступления Зенита на групповом этапе Лиги Чемпионов.