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Дзюба сможет сыграть с «Брюгге». Повреждение оказалось несерьёзным

сегодня, 17:45
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит02.12.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

Напомним, что 32-летний форвард получил повреждение в матче 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0). По информации журналиста Вячеслава Короткина, повреждение Дзюбы оказалось незначительным, он готов к матчу ЛЧ.

Также отмечается, что в матче с «Брюгге» «Зениту» не помогут полузащитник Магомед Оздоев и защитник Данил Круговой.

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ за (раскрыть)
сегодня в 19:18
Хэштэг.
LOpp
LOpp
сегодня в 19:14
Потянул конечно Дзюба время со своим пахом, тем самым спас очко для Зенита.
за
за
сегодня в 19:10
Дзюба симулировал, но стимулировал.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 19:09
Однако пиарят пацана ✋
VV V
VV V
сегодня в 19:05
Не дадут жизни Артёмке-рукодельнику болельщики нашей страны, не дадут.....валить ему надо куда-нибудь, чтобы ещё 2-3 года поиграть.
DXTK
DXTK
сегодня в 19:01
че с зюбой то случилось неужели мозоля натер когда скорости переключал????
Faustello
Faustello
сегодня в 19:00
В честь такого праздника специально для Артёма!
за
за
сегодня в 18:58, ред.
что не так в моем только что удаленном комменте?
хэштэг противоречит правилам?
или стихотворение Чуковского?
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 18:55
ХАХАХАХА
УДИВИЛИ(((((
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:54
Хорошая новость. Желаю Зениту победы
andre_can
andre_can
сегодня в 18:53
главное, чтоб победили :)
Juve14
Juve14
сегодня в 18:52
Деревом больше, деревом меньше, Брюгге деревьями на поле не напугать)
David Young
David Young
сегодня в 18:48
Матч будет непростым, с Дзюбой или без. Зенит переживает явный спад. Клубу не хватает более хорошей и уверенной игры, более хорошей тактики, и более здоровой психологии, Брюгге является отнюдь не слабым соперникам, по уровню клуб из Бельгии такой же, как и Зенит, разве что менее богат, что отнюдь не всегда прямо пропорционально влияет на качество футбола.

Для Зенита этот матч станет решающим, поражение уничтожит по сути любую надежду даже не третье место, а ничья тоже будет на пользу Брюгге, а не Зениту, учитывая различный факторы, я думаю, что Зенит, как не печально это для болельщиков питерского клуба, и тех, кто болеет или переживает за российским футбол в целом, не сможет победить.

Впрочем, победить вполне реально, очень многое будет зависеть от того, как Зенит подойдёт к матчу, и что он в итоге покажет на поле, провала допустить нельзя, но он вполне может произойти, как конкретно в этом матче, так и по итогам выступления Зенита на групповом этапе Лиги Чемпионов.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:43
И без него плохо, и с ним тоже плохо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:42
Вот обрадуются фанаты зенита. "Флагман " в строю....). Р у к о п л е щ и т е ......).
Juve14
Juve14
сегодня в 18:40
Дерево породы дзюба постоит на газоне, и что?
Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 18:29
Все сам, и лечит и ... любит
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:28
Травма кожного покрова.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:24
Думаю вся Россия будет болеть за Брюгге !
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 18:17
главное дома не нагружать себя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:16
Нужно рвать, по другому никак...
sihafazatron
sihafazatron ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 18:16
Хорошо хоть не сгорел в процессе)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:14
Артём «железный пах» Дзюба
memphis
memphis
сегодня в 18:14
Рубанком сучок шлифанули и все нормально стало
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:13
Для того, чтобы вырвать победу у "Брюгге" - все средства хороши. Даже мозолистая рука Дзюбы лишней не будет. Отсутствие Оздоева и Кругового кажется не важным, как впрочем и не важны и не велики шансы "Зенита" на третье место в группе. Все-таки несмотря на все мое отношение, пожелаю "Зениту" победы, так как эта победа приносят общие, важные как кровь и воздух очки для команд России.
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
сегодня в 18:08
Желаю победы ``Брюгге``!
cska vperiod
cska vperiod ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 18:01
Они и так вышли.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:59
Было видно что у него ничего не болит ! )
particular
particular
сегодня в 17:58
Значит будет кому возглавить номинацию лучшего бомбардира 5-ого тура ЛЧ 😉 Европа будет рукоплескать голам и шедевральному дриблингу 😏
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 17:56
Ахххааа ! Не удалось соскочить...
Слабо дёрнул !
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