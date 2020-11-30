Дзюба сможет сыграть с «Брюгге». Повреждение оказалось несерьёзным

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сегодня, 17:45

Нападающий «Зенита» сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

Напомним, что 32-летний форвард получил повреждение в матче 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0). По информации журналиста Вячеслава Короткина, повреждение Дзюбы оказалось незначительным, он готов к матчу ЛЧ .

Также отмечается, что в матче с «Брюгге» «Зениту» не помогут полузащитник Магомед Оздоев и защитник Данил Круговой.