Терри получил жёлтую карточку впервые за 1014 дней

Ассистент главного тренера «Астон Виллы» получил жёлтую карточку в матче 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:2).

В одном из эпизодов встречи полузащитник «молотобойцев» толкнул капитана «Астон Виллы» . Один из помощников наставника «Вест Хэма» Дэйв Биллоуз обвинил Грилиша в симуляции, на что незамедлительно отреагировал Терри, вступив в словесную перепалку с членом тренерского штаба лондонского клуба. Оба специалиста были наказаны жёлтыми карточками.

🗣️ «He was having a go at Jack calling him a diver and cheat»



Dean Smith and David Moyes react to some touchline antics after incidents involving Jack Grealish on #MNF pic.twitter.com/fbuuWu4Ma4