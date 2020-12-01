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Терри получил жёлтую карточку впервые за 1014 дней

сегодня, 15:00
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Ассистент главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри получил жёлтую карточку в матче 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:2).

В одном из эпизодов встречи полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс толкнул капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша. Один из помощников наставника «Вест Хэма» Дэйв Биллоуз обвинил Грилиша в симуляции, на что незамедлительно отреагировал Терри, вступив в словесную перепалку с членом тренерского штаба лондонского клуба. Оба специалиста были наказаны жёлтыми карточками.

Терри получил жёлтую карточку впервые за 1014 дней

После матча главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит отметил:

Один из сотрудников «Вест Хэма» называл Гришила «дайвером» и симулянтом. Я бы никогда ничего не сказал об игроках соперника, мой тренерский штаб не ожидал этого. Я поговорил с Дэвидом Мойесом, и он сказал, что разберется с этой ситуацией.

Терри завершил игровую карьеру два сезона назад. Свой последний «горчичник» экс-капитан «Челси» получил в феврале 2018 в матче между «Астон Виллой» и «Престоном» (1:1). С того момента прошло 1014 дней.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 15:33, ред.
Кто такие "виллианы"? Вилланов знаю, а про этих не слышал, если не считать вингера Арсенала)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:04
Ерунда а не жёлтая карточка
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