Терри получил жёлтую карточку впервые за 1014 дней

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сегодня, 15:00

Ассистент главного тренера «Астон Виллы» получил жёлтую карточку в матче 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:2).

В одном из эпизодов встречи полузащитник «молотобойцев» толкнул капитана «Астон Виллы» . Один из помощников наставника «Вест Хэма» Дэйв Биллоуз обвинил Грилиша в симуляции, на что незамедлительно отреагировал Терри, вступив в словесную перепалку с членом тренерского штаба лондонского клуба. Оба специалиста были наказаны жёлтыми карточками.

🗣️ «He was having a go at Jack calling him a diver and cheat»



Dean Smith and David Moyes react to some touchline antics after incidents involving Jack Grealish on #MNF pic.twitter.com/fbuuWu4Ma4 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 1, 2020

После матча главный тренер «Астон Виллы» отметил:

Один из сотрудников «Вест Хэма» называл Гришила «дайвером» и симулянтом. Я бы никогда ничего не сказал об игроках соперника, мой тренерский штаб не ожидал этого. Я поговорил с Дэвидом Мойесом, и он сказал, что разберется с этой ситуацией.

Терри завершил игровую карьеру два сезона назад. Свой последний «горчичник» экс-капитан «Челси» получил в феврале 2018 в матче между «Астон Виллой» и «Престоном» (1:1). С того момента прошло 1014 дней.