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В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Марадоны

сегодня, 20:12

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.

Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет. Если верить зарубежным СМИ, он умер от сердечного приступа.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответ NAZAR 007 (раскрыть)
сегодня в 21:53
Я тебя зауважал....ты настоящий человек. Извините что на ТЫ
ЮHBА
ЮHBА
сегодня в 21:36
Один из величайших в истории, и через 100 лет таковым останется....
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:21
Великий был футболист...
Ravshan878
Ravshan878 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
сегодня в 21:15
Салам Назарбай. Думал где же наш профессор Соккера. Давненько не слышно и не видно. Главное опять Назарбай в строю.)
Homelander
Homelander
сегодня в 21:09
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 21:05
Легенда!
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 21:00
Светлая память, Армандыч ! Величайший футболист и скандалист. Гуру футбола.

Детские и юношеские годы в СССР середины 80-х прошли от дворового футбола
и ДЮСШ и заканчивая командами "вышки" СССР во время звездного часа
Диего Армандо Марадоны , многим из того поколения повезло увидеть его игры
вживую, как этот человек умел влюбить миллионы поклонников и в то же время
сделать многое,за что его могли и возненавидеть сотни тысяч бывших поклонников,
но при этом и те,и другие признавали незыблимое : дань его бесконечного
мега-таланта...Это человек, который сделал себя сам ОТ и ДО : начало карьеры,
сборная, Европа, мир, король, закат карьеры....Человек, который был добряком,
при этом ввязаться в глупую драку с пол-оборота, а в другое время расплакаться
как ребенок в зависимости от ситуации,мог просто и легко связаться с наркотиками,
но в самый ответственный момент быть в норме и не подвести, одного он добился :
на всю жизнь влюбил в свой футбол поколение 80-х, в его честь создавались стихи,
песни, фильмы, он дружил как с борцами за независимость, так и с наркобаронами,
с великими мира сего и с простолюдинами, и в чем нельзя было отказать Диего,
так это в его природных качествах : бесконечная харизма и человеческое обаяние,
при всех его других мирских грехах...Да будут милостливы над ним небеса, аминь !

Очень жаль когда уходят такие люди-иконы при жизни, прискорбно, и в нашей памяти,
пацанов 80-х гг. останется твой великий футбол...Покойся с миром, король Армандыч ....



P.S. Год не писал, и вообще, ушел с соккера, но пропустить такое..никак не смог...
Школьные, отроческие и юношенские годы, это альма-матер, это на всю жизнь..
Homelander
Homelander
сегодня в 20:58
Рука Бога ушла к Богу. Это невозможно комментировать. Удар тяжелый для всех причастных.
mars6791
mars6791
сегодня в 20:57
Прощай Мастер.
vastudio
vastudio
сегодня в 20:50
Вот как в стране уважают футбол и его героев! Возможно ли это на нашем континенте?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 20:46
Пока я буду жив я буду помнить Мародону,это лучший футболист 20-го века,я сегодня действительно плакал, так как благодаря этому человеку я полюбил великую игру футбол. ...если у меня появится возможность, я обязательно пойду на могилу. ..я действительно плачу...поймите меня... мне реально плохо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:43
До сих пор четко помню Чемпионат Мира 1986 года. В моей памяти Марадона останется из этого года.
Andrej7886
Andrej7886 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:43
после футбола он натворил не меньше...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 20:42
Эх...нет слов...он навсегда останется в памяти. Земля пухом, Диего...
Footbolista
Footbolista ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 20:34
Надеюсь...
Groove000
Groove000 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 20:33, ред.
Думаете, 2021-ый лучше будет?
4ecTHbIu
4ecTHbIu ответ Зохид Мамадалиев (раскрыть)
сегодня в 20:33
Амеен
Для остальных переведу этот фразеологизм:
Поистине, принадлежим мы Аллаху, и к Нему возвращаемся!
дурман
дурман
сегодня в 20:30
Каждая душа непременно вкусит смерть
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:27
Когда уже закончится этот 2020 високосный...держитесь пацаны...немного осталось...
RIP Diego...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:26
ди был велик!! желаю помнить его великим а всё остальное просто шлак!
Faustello
Faustello
сегодня в 20:24
Один из творцов футбольной эпохи!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:23
Правильно сделали! Это грандиозная национальная трагедия.
batog
batog
сегодня в 20:22
Царство небесное "Рука Бога" !!!
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 20:21
В Неаполи думаю тоже, объявят трёх дневный траур. Покойся с миром величайший футболист в истории футбола.
старина
старина
сегодня в 20:21
Скорбим вместе с Аргентиной.....
Зохид Мамадалиев
Зохид Мамадалиев
сегодня в 20:19
Инна лиллахи ва инна илайхи рожиъун!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:18
Соболезнование Аргентине, родным и близким. Ушел Великий футболист.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:16
Это само собой разумеется!
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