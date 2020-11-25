В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Марадоны

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.
Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет. Если верить зарубежным СМИ, он умер от сердечного приступа.
Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.
Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет. Если верить зарубежным СМИ, он умер от сердечного приступа.
https://youtu.be/oAQhbQ_EXhk
Детские и юношеские годы в СССР середины 80-х прошли от дворового футбола
и ДЮСШ и заканчивая командами "вышки" СССР во время звездного часа
Диего Армандо Марадоны , многим из того поколения повезло увидеть его игры
вживую, как этот человек умел влюбить миллионы поклонников и в то же время
сделать многое,за что его могли и возненавидеть сотни тысяч бывших поклонников,
но при этом и те,и другие признавали незыблимое : дань его бесконечного
мега-таланта...Это человек, который сделал себя сам ОТ и ДО : начало карьеры,
сборная, Европа, мир, король, закат карьеры....Человек, который был добряком,
при этом ввязаться в глупую драку с пол-оборота, а в другое время расплакаться
как ребенок в зависимости от ситуации,мог просто и легко связаться с наркотиками,
но в самый ответственный момент быть в норме и не подвести, одного он добился :
на всю жизнь влюбил в свой футбол поколение 80-х, в его честь создавались стихи,
песни, фильмы, он дружил как с борцами за независимость, так и с наркобаронами,
с великими мира сего и с простолюдинами, и в чем нельзя было отказать Диего,
так это в его природных качествах : бесконечная харизма и человеческое обаяние,
при всех его других мирских грехах...Да будут милостливы над ним небеса, аминь !
Очень жаль когда уходят такие люди-иконы при жизни, прискорбно, и в нашей памяти,
пацанов 80-х гг. останется твой великий футбол...Покойся с миром, король Армандыч ....
https://www.youtube.com/watch?v=ZlSm-wMf2yk
P.S. Год не писал, и вообще, ушел с соккера, но пропустить такое..никак не смог...
Школьные, отроческие и юношенские годы, это альма-матер, это на всю жизнь..
Детские и юношеские годы в СССР середины 80-х прошли от дворового футбола
и ДЮСШ и заканчивая командами "вышки" СССР во время звездного часа
Диего Армандо Марадоны , многим из того поколения повезло увидеть его игры
вживую, как этот человек умел влюбить миллионы поклонников и в то же время
сделать многое,за что его могли и возненавидеть сотни тысяч бывших поклонников,
но при этом и те,и другие признавали незыблимое : дань его бесконечного
мега-таланта...Это человек, который сделал себя сам ОТ и ДО : начало карьеры,
сборная, Европа, мир, король, закат карьеры....Человек, который был добряком,
при этом ввязаться в глупую драку с пол-оборота, а в другое время расплакаться
как ребенок в зависимости от ситуации,мог просто и легко связаться с наркотиками,
но в самый ответственный момент быть в норме и не подвести, одного он добился :
на всю жизнь влюбил в свой футбол поколение 80-х, в его честь создавались стихи,
песни, фильмы, он дружил как с борцами за независимость, так и с наркобаронами,
с великими мира сего и с простолюдинами, и в чем нельзя было отказать Диего,
так это в его природных качествах : бесконечная харизма и человеческое обаяние,
при всех его других мирских грехах...Да будут милостливы над ним небеса, аминь !
Очень жаль когда уходят такие люди-иконы при жизни, прискорбно, и в нашей памяти,
пацанов 80-х гг. останется твой великий футбол...Покойся с миром, король Армандыч ....
P.S. Год не писал, и вообще, ушел с соккера, но пропустить такое..никак не смог...
Школьные, отроческие и юношенские годы, это альма-матер, это на всю жизнь..
Для остальных переведу этот фразеологизм:
Поистине, принадлежим мы Аллаху, и к Нему возвращаемся!
Для остальных переведу этот фразеологизм:
Поистине, принадлежим мы Аллаху, и к Нему возвращаемся!
RIP Diego...
RIP Diego...