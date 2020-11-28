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На тренировочной базе «Ромы» нашли бомбы времён Второй мировой войны

сегодня, 18:43

На тренировочной базе «Ромы» в Тригории обнаружили неразорвавшиеся бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

20 авиационных бомб было найдено во время строительства нового тренировочного поля. Саперы, прибывшие на место, обезвредили бомбы в течение часа.

Следующий матч «Рома» проведёт завтра против «Наполи» в рамках 9-го тура Серии А.

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memphis
memphis
сегодня в 19:29
Россия опять виновата? Или Кокорин отомстил за сорвавшийся переход?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 19:20
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:17
    Незачем копать там где не надо.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:12
    вот это да. неожиданно))
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 19:05
    Вот это да! Сколько лежала то!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 19:02
    Ничего себе. Война вторая мировая продолжает о себе напоминать. Хорошо , что все обошлось.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 18:48
    Главное что никто не пострадал.
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