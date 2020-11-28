На тренировочной базе «Ромы» нашли бомбы времён Второй мировой войны

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На тренировочной базе «Ромы» в Тригории обнаружили неразорвавшиеся бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

20 авиационных бомб было найдено во время строительства нового тренировочного поля. Саперы, прибывшие на место, обезвредили бомбы в течение часа.

Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria 👏#ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020

Следующий матч «Рома» проведёт завтра против «Наполи» в рамках 9-го тура Серии А.