Стала известна дата проведения выборов президента «Барселоны»

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вчера, 23:09

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте сообщила, что выборы президента клуба состоятся 24 января 2021 года.

С 23 декабря 2020 по 11 января 2021 года кандидаты на пост президента «Барселоны» будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения.

С 15 по 22 января пройдет избирательная кампания. Выборы состоятся не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке.

В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер клуба Кике Сетьен подал в суд на «Барселону».