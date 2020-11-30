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Стала известна дата проведения выборов президента «Барселоны»

вчера, 23:09

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте сообщила, что выборы президента клуба состоятся 24 января 2021 года.

С 23 декабря 2020 по 11 января 2021 года кандидаты на пост президента «Барселоны» будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения.

С 15 по 22 января пройдет избирательная кампания. Выборы состоятся не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке.

В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер клуба Кике Сетьен подал в суд на «Барселону».

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Сантус
Сантус ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:26
...пойдёт партизанскими тропами...)
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 00:24
так он невыездной
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
вчера в 23:51
Прикольно, в день рождения Суареса)
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:24
Агрофюрер Лукашеску вылетает)))
particular
particular
вчера в 23:24
Не скорые выборы, пандемия, финансовые обязательства и кадровый кризис ещё долго будут препятствовать выздоровлению клубного организма 😒
Gahi
Gahi
вчера в 23:14
Итересно будет кого выбирать будут.
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