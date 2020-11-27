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Игроки Серии А выйдут в траурных повязках в память о Марадоне

сегодня, 18:52

Футболисты Серии А почтят память Диего Марадоны в матчах 9-го тура итальянского первенства. Легенда аргентинского и мирового футбола скончался от сердечного приступа 25 ноября.

На официальном сайте Серии А сообщается, что во время разминки команд на экранах стадионов будет транслироваться знаменитое видео с дриблингом Марадоны в матче против мюнхенской «Баварии» (1989 год), сопровождаемое песней «Live is life». Все игроки выйдут на поле с черной траурной повязкой на левой руке. Каждый матч начнётся с минуты молчания. В течение минуты молчания изображение Марадоны будет проецироваться на экраны стадионов. На десятой минуте каждого матча 9-го тура Серии A фотография Диего Марадоны будет показана на экранах стадионов.

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Cat01
Cat01
сегодня в 19:14
У нас также будет....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:56
Наверно во всём мире наденут повязки!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:55
Наверно и в других лигах игроки выйдут с траурными повязками
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