Игроки Серии А выйдут в траурных повязках в память о Марадоне

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сегодня, 18:52

Футболисты Серии А почтят память в матчах 9-го тура итальянского первенства. Легенда аргентинского и мирового футбола скончался от сердечного приступа 25 ноября.

На официальном сайте Серии А сообщается, что во время разминки команд на экранах стадионов будет транслироваться знаменитое видео с дриблингом Марадоны в матче против мюнхенской «Баварии» (1989 год), сопровождаемое песней «Live is life». Все игроки выйдут на поле с черной траурной повязкой на левой руке. Каждый матч начнётся с минуты молчания. В течение минуты молчания изображение Марадоны будет проецироваться на экраны стадионов. На десятой минуте каждого матча 9-го тура Серии A фотография Диего Марадоны будет показана на экранах стадионов.