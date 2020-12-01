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Маттеус: «Левандовски — самый совершенный и лучший игрок в мировом футболе»

сегодня, 16:26

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус считает, что награду лучшему футболисту года по версии ФИФА должен выиграть Роберт Левандовски.

Как можно понять из названия награды, лучший может быть только один. Это Роберт Левандовски. Теперь он не просто лучший девятый номер в мире. Роберт — самый совершенный и лучший игрок в мировом футболе.

С «Баварией» он выиграл пять крупных титулов. Он выиграл всё. Лига чемпионов, Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА. Кроме того, он также был лучшим бомбардиром в первых трёх упомянутых соревнованиях.

Его соперники Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе — все фантастические игроки, как и Левандовски. Разница в том, что он выигрывал все титулы, которые можно было выиграть. Месси провел сезон без трофеев, Роналду стал чемпионом Италии, что хорошо, но не так впечатляюще, как несколько лет назад.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:17
...очень ,очень ,очень стабильный игрок, как говорят в народе "человек на своём месте"...рэспект и уважение!!!
Tostao
Tostao ответ DEIVID 2 (раскрыть)
сегодня в 17:13
Роналду, на носовом платке? Нескольких игроков? Видео в студию!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 17:09, ред.
Да, Роберт феноменален!
Сантус
Сантус
сегодня в 17:06
Ну да,в этом сезоне у него сошлись все звёзды.Именно так должно это звучать,а не- он бэст оф зэ бэст...)
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли
сегодня в 16:54
каждый кулик свое болото хвалит, а Месси как был инопланетянином, так и остался
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:54
это вопрос спорный, для баварии и колбасного футбола, может быть, но игрок только одного клуба не может быть совершенным...
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 16:48
Вообще бред называть игрока самым совершенным и лучшим, исходя из завоеванных трофеев.
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 16:46
Самый совершенный? А чего он не может тогда обвести трёх соперников и забить в 9-ку?
Без вопросов лучший игрок сезона, хоть и растворялся в топ матчах. Но он не обладает тонким пониманием игры. Он не способен отдавать такие пасы как Ибра в лучшие годы, обводить на носовом платке по нескольку соперников как делал Роналдо. Поэтому он не совершенный.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:43
Удачидачи Левандовски!
marvel777
marvel777
сегодня в 16:40
может и не самый но лучший игрок года точно,поэтому хрен тебе Роберт а не золотой мяч ты же не Месси и не Роналду)
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 16:27
То есть он уже не самый совершенный, а просто выиграл трофеи, а конкуренты - нет) судя по его словам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:27
Похоже на правду...
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