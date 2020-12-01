Маттеус: «Левандовски — самый совершенный и лучший игрок в мировом футболе»

Бывший игрок «Баварии» считает, что награду лучшему футболисту года по версии ФИФА должен выиграть .

Как можно понять из названия награды, лучший может быть только один. Это Роберт Левандовски. Теперь он не просто лучший девятый номер в мире. Роберт — самый совершенный и лучший игрок в мировом футболе.

С «Баварией» он выиграл пять крупных титулов. Он выиграл всё. Лига чемпионов, Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА . Кроме того, он также был лучшим бомбардиром в первых трёх упомянутых соревнованиях.

Его соперники Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе — все фантастические игроки, как и Левандовски. Разница в том, что он выигрывал все титулы, которые можно было выиграть. Месси провел сезон без трофеев, Роналду стал чемпионом Италии, что хорошо, но не так впечатляюще, как несколько лет назад.