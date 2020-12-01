Маттеус: «Левандовски — самый совершенный и лучший игрок в мировом футболе»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус считает, что награду лучшему футболисту года по версии ФИФА должен выиграть Роберт Левандовски.
Как можно понять из названия награды, лучший может быть только один. Это Роберт Левандовски. Теперь он не просто лучший девятый номер в мире. Роберт — самый совершенный и лучший игрок в мировом футболе.
С «Баварией» он выиграл пять крупных титулов. Он выиграл всё. Лига чемпионов, Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА. Кроме того, он также был лучшим бомбардиром в первых трёх упомянутых соревнованиях.
Его соперники Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе — все фантастические игроки, как и Левандовски. Разница в том, что он выигрывал все титулы, которые можно было выиграть. Месси провел сезон без трофеев, Роналду стал чемпионом Италии, что хорошо, но не так впечатляюще, как несколько лет назад.
Без вопросов лучший игрок сезона, хоть и растворялся в топ матчах. Но он не обладает тонким пониманием игры. Он не способен отдавать такие пасы как Ибра в лучшие годы, обводить на носовом платке по нескольку соперников как делал Роналдо. Поэтому он не совершенный.
Без вопросов лучший игрок сезона, хоть и растворялся в топ матчах. Но он не обладает тонким пониманием игры. Он не способен отдавать такие пасы как Ибра в лучшие годы, обводить на носовом платке по нескольку соперников как делал Роналдо. Поэтому он не совершенный.