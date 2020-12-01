Клопп — о матче с «Аяксом»: «Сегодня вечером будет настоящая битва»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

Тен Хаг по праву считается одним из самых ярких тренерских талантов в мировом футболе, он проделывает невероятную работу в «Аяксе».

В последние сезоны «Аяксу» пришлось приспосабливаться к игре без своих лидеров, которые ушли в европейские топ-клубы. Я знаю по собственному опыту в «Боруссии» Дортмунд, насколько это сложно. То, как они с этим справляются, просто невероятно. Должен признаться, что мне нравится смотреть за их игрой.

Я считаю, что «Аякс» — самый опасный соперник на данном этапе соревнования. Матч в Амстердаме [1:0 в пользу «Ливерпуля»] был настоящей битвой. Мы проявили характер и решимость, чтобы добиться результата, но это была действительно хорошая игра достойных соперников.

Сегодня вечером я ожидаю чего-то похожего. «Аякс» выйдет на поле с огромной мотивацией и желанием победить. Они будут хорошо подготовлены и с чётким планом на игру. Нам нельзя расслабляться, мы должны быть сконцентрированы все 90 минут и добавленное время.