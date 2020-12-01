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Клопп — о матче с «Аяксом»: «Сегодня вечером будет настоящая битва»

сегодня, 11:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

Тен Хаг по праву считается одним из самых ярких тренерских талантов в мировом футболе, он проделывает невероятную работу в «Аяксе».

В последние сезоны «Аяксу» пришлось приспосабливаться к игре без своих лидеров, которые ушли в европейские топ-клубы. Я знаю по собственному опыту в «Боруссии» Дортмунд, насколько это сложно. То, как они с этим справляются, просто невероятно. Должен признаться, что мне нравится смотреть за их игрой.

Я считаю, что «Аякс» — самый опасный соперник на данном этапе соревнования. Матч в Амстердаме [1:0 в пользу «Ливерпуля»] был настоящей битвой. Мы проявили характер и решимость, чтобы добиться результата, но это была действительно хорошая игра достойных соперников.

Сегодня вечером я ожидаю чего-то похожего. «Аякс» выйдет на поле с огромной мотивацией и желанием победить. Они будут хорошо подготовлены и с чётким планом на игру. Нам нельзя расслабляться, мы должны быть сконцентрированы все 90 минут и добавленное время.

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Все комментарии
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 13:25
Ливерпуль всё равно выйдет из группы, даже если сегодня проиграет.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:24
красные снова в который раз сами себе проблемы создали - обыграй в прошлом туре Аталанту и уже можно было спокойно себя чувствовать. Так нет же, Юргену битву подавай))) впрочем Ливерпуль всегда играет и даёт сопернику играть, не строя никаких автобусов и катая вату..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:52
Ливерпуль легко одолеет Аякс, Клопп пускает пыль в глаза.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:51
надеемся что так и будет, а не 0-0
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:20
Битва это конечно хорошо,но победит Ливерпуль!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:07
"Мы будем играть 90 минут. Бить по воротам!"
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