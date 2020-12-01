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Луческу: «„Ювентус“ и „Барселона“ созданы для победы в Лиге чемпионов»

сегодня, 15:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

В первом матче «Ювентус» произвел на меня хорошее впечатление. Матч был напряженным, но потом индивидуальное мастерство игроков «Юве» сыграло решающую роль, и мы проиграли.

В такой большой команде, как «Ювентус», есть игроков на две команды.

Такие большие команды, как «Ювентус» и «Барселона», созданы для того, чтобы всегда побеждать, особенно в Лиге чемпионов.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ RUPRICHT (раскрыть)
сегодня в 16:10
Он сказал о соперниках по группе.
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 16:03
ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ ЗА МАНЧЕСТЕР СИТИ И ЛИВЕРПУЛЬ ИХ НЕВОЗМОЖНО НЕ УЧИТЫВАТЬ!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:27
Точно сказано,именно для бобеды))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:26
Цска создан для бобеды!
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