Луческу: «„Ювентус“ и „Барселона“ созданы для победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

В первом матче «Ювентус» произвел на меня хорошее впечатление. Матч был напряженным, но потом индивидуальное мастерство игроков «Юве» сыграло решающую роль, и мы проиграли.

В такой большой команде, как «Ювентус», есть игроков на две команды.

Такие большие команды, как «Ювентус» и «Барселона», созданы для того, чтобы всегда побеждать, особенно в Лиге чемпионов.