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Федун: «У нас нет проблем с Газизовым»

вчера, 23:13

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что генеральный директор клуба Шамиль Газизов может покинуть свой пост.

Газизов? Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:40
Проблемы начнутся во втором круге , когда за зиму он не сможет подписать ни одного легионера ! А так оно и будет !
makkie
makkie
вчера в 23:44
Считай, приговорил Шамиля 😂
А вообще логику в решениях руководства Спартака уже давно перестали понимать.
Действуют как женщины в период ПМС...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
вчера в 23:27
Как бывший политработник он всегда действует одинаково и по шаблону. Если он говорит, что доверяет тренеру, или функционеру, это означает, что через неделю этот человек будет свободен (по собственному желанию). Политрук - это состояние души, или диагноз. (навсегда)
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:24
Возврат пойдёт в счет для ставок.
viv
viv
вчера в 23:24
Если нет, будут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:22
Нет Газизова нет и проблем и звонками перестанут доставать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:22
Газизов расстроился. Быстрые 3 лимона ему бы не помешали...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:21
грош цена словам федуна, все знают что он лжец
beefs
beefs
вчера в 23:19
дыма без огня не бывает...
мангo
мангo
вчера в 23:15
нет так нет будем смотреть
за
за
вчера в 23:15
Значит, уволит...
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