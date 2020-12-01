Федун: «У нас нет проблем с Газизовым»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что генеральный директор клуба Шамиль Газизов может покинуть свой пост.
Газизов? Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что генеральный директор клуба Шамиль Газизов может покинуть свой пост.
Газизов? Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет.
А вообще логику в решениях руководства Спартака уже давно перестали понимать.
Действуют как женщины в период ПМС...
А вообще логику в решениях руководства Спартака уже давно перестали понимать.
Действуют как женщины в период ПМС...