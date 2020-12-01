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Сенников: «„Локомотиву“ сегодня будет непросто»

сегодня, 17:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург20:55 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников готовится к просмотру матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между москвичами и «Зальцбургом».

Ожидаю, что игра будет только на победу. Буду болеть за «Локомотив», но, если разбирать соперника, то «Зальцбург» — это быстрая, молодая команда, которая показывает хороший футбол. С «Зальцбургом» будет непросто. «Локомотив» может переиграть соперника тактически со своим опытом. Но не всегда это получается. «Локомотив» может выйти на второе место, в случае победы и проигрыша «Атлетико»? Так же думает и «Зальцбург»: выиграть у «Локомотива» и в матче с «Атлетико».

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beefs
beefs
сегодня в 18:18
а в ЛЧ разве бывает просто, играть нужно с полной отдачей...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:37
На данном витке развития российского футбола в рамках группового этапа европейских кубков факт победы любой нашей команды над любой иноземной можно обозначить словосочетанием "сломать систему".
Жена болельщика
Жена болельщика ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 17:34
Ой, посмотрите, пожалуйста, и у мужа. Он - под ником "Рубцовский", не хочет попрошайничать)))))
shlomo
shlomo
сегодня в 17:22
Да не просто...но нужен результат, кровь из носу
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