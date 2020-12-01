Сенников: «„Локомотиву“ сегодня будет непросто»

Бывший игрок «Локомотива» готовится к просмотру матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между москвичами и «Зальцбургом».

Ожидаю, что игра будет только на победу. Буду болеть за «Локомотив», но, если разбирать соперника, то «Зальцбург» — это быстрая, молодая команда, которая показывает хороший футбол. С «Зальцбургом» будет непросто. «Локомотив» может переиграть соперника тактически со своим опытом. Но не всегда это получается. «Локомотив» может выйти на второе место, в случае победы и проигрыша «Атлетико»? Так же думает и «Зальцбург»: выиграть у «Локомотива» и в матче с «Атлетико».