Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассуждает о предстоящей игре москвичей с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Считаю, что «Зальцбург» — очень сильная команда. Я видела их игру с «Баварией», австрийцы достойно там играли. Не думаю, что это легкая прогулка для «Локомотива», ведь они очень устали и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.
Нужно серьезно отнестись к сопернику и постараться матч выиграть. Абсолютно уверена, что именно такая задача стоит перед игроками «Локомотива».
Ни в коем случае не оправдываю провальное выступление наших, но этому есть логичное объяснение. Причём валятся после кубков и европейские гранды в своих чемпионатах, хотя им такой график куда привычнее наших.
Повторюсь, в России сыграно больше всех матчей...
Ни в коем случае не оправдываю провальное выступление наших, но этому есть логичное объяснение. Причём валятся после кубков и европейские гранды в своих чемпионатах, хотя им такой график куда привычнее наших.
Повторюсь, в России сыграно больше всех матчей...
Про Азию с Европой есть какая инфа?
З.ы. Увидел редакцию, там вообще тёмный лес. Лучше и не влезать ;)
Про Азию с Европой есть какая инфа?
З.ы. Увидел редакцию, там вообще тёмный лес. Лучше и не влезать ;)
Суть Европейского гандикапа в том, что ставки на европейский гандикап более точно визуально выражают фору, “понарошку” добавляя одной из команд якобы забитые мячи....
Азиатская фора это ставка на фору, которая прибавляет условное количество голов к итоговому результату или отнимает их от него, при этом ничья как исход не учитывается.... (поставить на ничью с азиатской форой нельзя)
Суть Европейского гандикапа в том, что ставки на европейский гандикап более точно визуально выражают фору, “понарошку” добавляя одной из команд якобы забитые мячи....
Азиатская фора это ставка на фору, которая прибавляет условное количество голов к итоговому результату или отнимает их от него, при этом ничья как исход не учитывается.... (поставить на ничью с азиатской форой нельзя)