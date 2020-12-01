Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассуждает о предстоящей игре москвичей с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Считаю, что «Зальцбург» — очень сильная команда. Я видела их игру с «Баварией», австрийцы достойно там играли. Не думаю, что это легкая прогулка для «Локомотива», ведь они очень устали и в РПЛ , и в Лиге чемпионов.

Нужно серьезно отнестись к сопернику и постараться матч выиграть. Абсолютно уверена, что именно такая задача стоит перед игроками «Локомотива».