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Смородская: «„Зальцбург“ - очень сильная команда»

сегодня, 17:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург20:55 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассуждает о предстоящей игре москвичей с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Считаю, что «Зальцбург» — очень сильная команда. Я видела их игру с «Баварией», австрийцы достойно там играли. Не думаю, что это легкая прогулка для «Локомотива», ведь они очень устали и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.

Нужно серьезно отнестись к сопернику и постараться матч выиграть. Абсолютно уверена, что именно такая задача стоит перед игроками «Локомотива».

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Все комментарии
mangox22
mangox22
сегодня в 18:39
Оля всегда в курсе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 18:35
Если адекватно взглянуть на таблицы чемпионатов, то австрияки сыграли 9 туров, наши 16, разница почти вдвое. Учитывая матч Локо за СКР и совсем смешной перерыв между чемпионатами - наши просто наелись. Они люди из плоти и крови, устают, травмируются.
Ни в коем случае не оправдываю провальное выступление наших, но этому есть логичное объяснение. Причём валятся после кубков и европейские гранды в своих чемпионатах, хотя им такой график куда привычнее наших.
Повторюсь, в России сыграно больше всех матчей...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:21
А бы что. "ведь они очень устали и в РПЛ, и в Лиге чемпионов."Только недавно две недели был перерыв на матчи сборных. Или в "Локо" все футболисты в сборных были задействованы по полной? В "Ред Булле" из города Зальцбург видимо играют не люди из плоти и крови, а кибернетические организмы, не ведающие усталости, хотя график их игр практически ничем не отличается от графика "Локо". Как всегда личное мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:21, ред.
Спасибо, хоть и не очень понял, но попробовать можно.
Про Азию с Европой есть какая инфа?
З.ы. Увидел редакцию, там вообще тёмный лес. Лучше и не влезать ;)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 18:15
ох уж эти очень сильные европейские команды с бюджетом уровня середняка РПЛ
shlomo
shlomo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:14, ред.
ТБ (2.75) – сумма ставки делится пополам на два соседних тотала ТБ 3 и ТБ 2.5. Варианты расчета ставки: Если в матче было забито более 3 мячей (4 и больше), то обе ставки сыграют.....это если совсем вкратце...:)))...а как будет производиться расчет это мне не ведомо....

Суть Европейского гандикапа в том, что ставки на европейский гандикап более точно визуально выражают фору, “понарошку” добавляя одной из команд якобы забитые мячи....

Азиатская фора это ставка на фору, которая прибавляет условное количество голов к итоговому результату или отнимает их от него, при этом ничья как исход не учитывается.... (поставить на ничью с азиатской форой нельзя)
drug01
drug01
сегодня в 18:13
Америку открыла... Ведь это все знают!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:03
Зачем у тёти Оли спрашивать про то в чём она ни в зуб ногой, ни в ж-пу пальцем)))
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 18:02
как же надоели эти комментарии уже
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли
сегодня в 17:55, ред.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 17:52
    У нас очков больше, мы сильнее.
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