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Магнуссон: «Ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами»

сегодня, 16:45

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон подвел итоги первой половины сезона в РПЛ.

У нас нет спада, абсолютно уверен. Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Важно сохранять терпение, и все хорошее непременно вернется. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведём борьбу за титул. Не о чем беспокоиться. Будем выходить, сражаться и брать свои очки.

ЦСКА хорошо идёт в чемпионате. Два последних матча сложились не лучшим образом, но сейчас все команды теряют очки. Наша ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами. Тогда мы получим удовольствие от каникул.

Лига Европы? Мне кажется, в этом турнире нам не особо везёт. По качеству игры нынешний розыгрыш для нас однозначно намного лучше, чем прошлогодний. Шансы на выход из группы по-прежнему сохраняются, будем бороться.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:14
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 17:08
    Зачем болтать языком лучше играть на поле
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 17:00
    Трудно но выполнимо
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 16:57, ред.
    Ну что ...в принципе все сказал...что еще можно добавить...у ЦСКА самый молодой состав в лиге (средний возраст футболистов – 24.2 года....в команде только четыре игрока старше 30 лет, все – в защите).... Важнейшие и ведущие все на месте....Акинфеев и Фернандес, любимец всех болельщиц Набабкин и "гениальный" Виктор Васин (и почему то с последним, к сожалению, армейцы спешат расстаться......даже несмотря на то, что Васин едва не стал лучшим игроком месяца!).....а так, если призадуматься, то для ЦСКА сейчас действительно благоприятный момент для достижения долгожданного результата..... Чемпионства не было уже пять лет и его точно ждут болельщики....плюс у армейцев почти "устоялся" состав, да и соперники не в лучшем состоянии.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:49
    Такая задача у многих...
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