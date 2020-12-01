Самедов: «„Локомотиву“ может помочь то, что это домашняя игра»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Зальцбургом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» в Лиге чемпионов играет более-менее, так что есть хороший шанс при победе выйти на второе место, если «Бавария» победит «Атлетико». В любом случае сегодня можно окончательно попытаться и утвердить шансы на попадание в Лигу Европы. Надо опасаться австрийцев, «Зальцбург» хорошая команда даже несмотря на то, что занимает последнее место, они неплохо выглядят. Сегодня будет непростой матч, шансы 50 на 50, потому что команды равные по силам. Все будут в одинаковых условиях, для обеих команд это важный матч. «Локомотиву» может помочь то, что это домашняя игра, поддержка болельщиков.