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Самедов: «„Локомотиву“ может помочь то, что это домашняя игра»

сегодня, 15:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург20:55 Не начался

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Зальцбургом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» в Лиге чемпионов играет более-менее, так что есть хороший шанс при победе выйти на второе место, если «Бавария» победит «Атлетико». В любом случае сегодня можно окончательно попытаться и утвердить шансы на попадание в Лигу Европы. Надо опасаться австрийцев, «Зальцбург» хорошая команда даже несмотря на то, что занимает последнее место, они неплохо выглядят. Сегодня будет непростой матч, шансы 50 на 50, потому что команды равные по силам. Все будут в одинаковых условиях, для обеих команд это важный матч. «Локомотиву» может помочь то, что это домашняя игра, поддержка болельщиков.

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 16:42
Жаль меня не будеь на поле
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:41
Остаётся пожелать ПОБЕДЫ фк "ЛОКОМОТИВ".!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:06
Если сами будут играть хорошо то всё будет хорошо
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:58
Хорошо если поможет
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:51
должны стены помочь
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