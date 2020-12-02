Вратарь «Шахтёра» Трубин: «Я был спокоен и наслаждался игрой с „Реалом“»

Голкипер «Шахтёра» прокомментировал домашнюю победу над «Реалом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодняшняя победа принесла больше радости, чем в 1-м туре ЛЧ , потому что сегодня мы сыграли на 0, а это очень важно для вратаря, защитников и команды в целом. Матч получился тяжёлым не только для меня, а для всей команды. Мы верили в победу и друг в друга. Знали, что у нас всё может получиться, если будем выкладываться на 100%.

Поражения от «Боруссии» стали для всех тяжёлым ударом, но у «Шахтёра» психология победителя, поэтому мы смогли собраться в нужный момент и выиграть. Реабилитировались в глазах болельщиков, эта победа для них.

Чем больше я играю, чем больше у меня опыта, тем спокойнее я отношусь к таким матчам. Если даже сравнить два матча с «Реалом», то психологически я вырос. В первом матче, когда мы выигрывали, я хотел, чтобы побыстрее всё закончилось, а сегодня я спокойно играл и наслаждался игрой.

Победу почувствовали только после финального свистка, ведь такие команды наказывают, когда ты расслабился. 2:1 — и уже психологически было бы тяжело. Нужно играть до конца.