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Вратарь «Шахтёра» Трубин: «Я был спокоен и наслаждался игрой с „Реалом“»

02 декабря 2020, 04:25
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин прокомментировал домашнюю победу над «Реалом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодняшняя победа принесла больше радости, чем в 1-м туре ЛЧ, потому что сегодня мы сыграли на 0, а это очень важно для вратаря, защитников и команды в целом. Матч получился тяжёлым не только для меня, а для всей команды. Мы верили в победу и друг в друга. Знали, что у нас всё может получиться, если будем выкладываться на 100%.

Поражения от «Боруссии» стали для всех тяжёлым ударом, но у «Шахтёра» психология победителя, поэтому мы смогли собраться в нужный момент и выиграть. Реабилитировались в глазах болельщиков, эта победа для них.

Чем больше я играю, чем больше у меня опыта, тем спокойнее я отношусь к таким матчам. Если даже сравнить два матча с «Реалом», то психологически я вырос. В первом матче, когда мы выигрывали, я хотел, чтобы побыстрее всё закончилось, а сегодня я спокойно играл и наслаждался игрой.

Победу почувствовали только после финального свистка, ведь такие команды наказывают, когда ты расслабился. 2:1 — и уже психологически было бы тяжело. Нужно играть до конца.

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Все комментарии
St David
St David ответ Али Самаркандский (раскрыть)
02 декабря в 06:44
Бемани нарсаларни ёзма. Самаркандни обрусанлантирма. Как работа на базаре влияет на психику, однако.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 декабря в 06:41
Настрой хороший у молодого
ДСА
ДСА
02 декабря в 06:04
Два раза снаряд попал в одну воронку.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 декабря в 05:25
Типичное украинство. Случайно выиграли у немотивированного Реала, понтов теперь будет на 100 лет
112910415
112910415
02 декабря в 04:39
красота !
Legend 6
Legend 6
02 декабря в 04:37
А чего бы ему не быть спокойным? Приехал середняк пышку погонять)
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 04:30
Горняки просто порадовали. Честно скажу, не ожидал.
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