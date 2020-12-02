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Зидан: «Не собираюсь подавать в отставку. Пользы от этого не будет»

сегодня, 01:16
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и подчеркнул, что не собирается уходить в отставку со своего поста.

Я не собираюсь подавать в отставку. Пользы [от этого] не будет. Мы очень хорошо играли в первом тайме, но не забивали. Здорово прессинговали, здорово играли... Мяч просто не шёл в ворота. У нас были моменты, мы попали в каркас ворот. А потом всё стало сложнее.

Я остаюсь сильным и собираюсь сделать всё, что могу. Думаю, мы заслуживали победы. У нас были шансы. Мы не можем опускать головы. Когда у вас чёрная полоса, необходимо продолжать стараться.

Отсутствие явного стиля игры «Реала»? Не думаю, что есть такая проблема. Многие вещи происходят одновременно. Мы создаём моменты, дело не в нашей игре. Мы изо всех сил стараемся забивать. Гол упростил бы нам задачу.

Шансы на выход в плей-офф ЛЧ? Я настроен оптимистично. Это непростой момент, но мы должны проявить характер и вспомнить о гордости. Сегодняшний результат очень обидный, потому что мы его не заслуживали. Нужно побеждать в следующей игре. Мы будем верить и бороться, я не сомневаюсь в этом.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 02:04
Зидан заговорил на черчесовском
vastudio
vastudio
сегодня в 01:46
Надо ,Зина,надоооо....
Шатаут
Шатаут
сегодня в 01:42
Не знал, что лысый поклонник лукашенко... Это ж его любимые слова....
Mangur
Mangur
сегодня в 01:32
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:20
    ...но,делать что то нужно...и срочно.
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