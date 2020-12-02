Зидан: «Не собираюсь подавать в отставку. Пользы от этого не будет»

Главный тренер «Реала» прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и подчеркнул, что не собирается уходить в отставку со своего поста.

Я не собираюсь подавать в отставку. Пользы [от этого] не будет. Мы очень хорошо играли в первом тайме, но не забивали. Здорово прессинговали, здорово играли... Мяч просто не шёл в ворота. У нас были моменты, мы попали в каркас ворот. А потом всё стало сложнее.

Я остаюсь сильным и собираюсь сделать всё, что могу. Думаю, мы заслуживали победы. У нас были шансы. Мы не можем опускать головы. Когда у вас чёрная полоса, необходимо продолжать стараться.

Отсутствие явного стиля игры «Реала»? Не думаю, что есть такая проблема. Многие вещи происходят одновременно. Мы создаём моменты, дело не в нашей игре. Мы изо всех сил стараемся забивать. Гол упростил бы нам задачу.