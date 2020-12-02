Каштру: «„Шахтёр“ ещё ничего не добился. Впереди очень сложный матч»

Главный тренер «Шахтёра» прокомментировал домашнюю победу над «Реалом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, команда хорошо оборонялась как в первом, так и втором таймах. Мы очень качественно закрывали наши фланги, где «Реал» проводил наибольшее количество атак, благодаря динамике треугольников. Справа – Додо, Марлос и Тете, а слева – Коваленко, Тайсон и Матвиенко. В обороне справлялись отлично. Самой большой нашей проблемой было начало атаки, розыгрыш от ворот – там мы совершили несколько ошибок в позиционировании, но в перерыве смогли их скорректировать.

В жизни всегда нужно быть искренним и говорить только правду. Когда мы играли плохо – играли плохо, когда хорошо – играли хорошо. Давайте посмотрим на Лигу чемпионов. Моё мнение: это самая сложная группа в нынешнем розыгрыше. Думаю, любой из тех, кто находится в этом зале, никогда бы не подумал, что за тур до конца группового этапа у нас будет семь очков. Вряд ли кто-то мог себе такое представить. Мы играем с «Интером», «Реалом», «Боруссией» – это очень и очень сложная группа. Предстоит последний тур, который всё решит. Мы можем либо вылететь вообще из еврокубков, либо продолжить путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Здесь всё очень непредсказуемо.

Группа очень комплексная и непростая. И сразу после жеребьёвки, и всё время потом я ощущал, что мы будем играть, возможно, с лучшими европейскими командами. Например, «Реал»: у него наибольшее количество трофеев, болельщиков тоже, он чаще всех выигрывал Лигу чемпионов, это имя у всех на виду. Очень рано о чем-то говорить. Мы еще ничего не добились, но и не лишились шансов. В последнем туре всё решится. То, что произошло с «Боруссией», необъяснимо. Как, побеждая дважды «Реал», мы можем в сумме за два матча проигрывать немецкой команде 0:10? Но это произошло, и нужно это принять. Самое главное – бороться до самого конца, отдавая себе отчет в том, что впереди предстоит очень и очень сложный поединок [с «Интером»]. Ничего пока не решено. Когда решится, тогда можно будет о чем-то говорить.

На данный момент я понимаю, что пока мы еще ничего не выиграли. Последний матч может решить всё: мы либо продолжим путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы, либо вылетим из еврокубков вообще. В футболе всё непредсказуемо и может меняться внезапно. Но не может команда физически быть готова, а через два дня – нет. Вот такого просто не бывает. Есть четыре очень важных фактора – на них я всегда и строю свою работу. Мы после матча с «Днепром-1» не тренировались, а восстанавливались. Восстановились за пару дней и сегодня приехали на игру. Я прекрасно знаю, что всё дается очень непросто, но мы будем стараться продолжать в том же духе.