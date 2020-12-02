ГлавнаяНовости

Кроос: «У „Реала“ всё разладилось. Голы с трудом даются нам в этом сезоне»

02 декабря 2020, 04:11
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всё разладилось. Голы с трудом даются нам в этом сезоне.

Проблема не в физике. Когда вы проигрываете, всё предстаёт в негативном свете. Мы должны продолжать работать и постараться выиграть последний матч.

Когда вы побеждаете, ваша уверенность становится заметно сильнее, чем в случае проигрыша — это нормально.

Тяжело уезжать отсюда со счётом 0:2. В гостевой игре с «Интером» мы забили быстрый гол, а здесь была почти такая же игра. Возможно, мы были не так хороши, но первый тайм провели здорово.

Как только счёт становится 0:1, ставки для вас повышаются. Возможно, после второго пропущенного мяча мы не смогли целиком поверить в то, что сможем перевернуть ход игры. Но мы пытались до финального свистка.

Все новости
Вайсс: «В группе России, Хорватии и Словакии нет фаворита»
Сегодня, 03:40 Комментарии1
Якубко: «Думаю, сейчас Россия посильнее сборной Словакии»
Сегодня, 02:47 Комментарии2
Далич: «Россия — классная команда. Они показали это на чемпионате мира»
Сегодня, 01:35 Комментарии4
Тренер сборной Мальты: «Россия очень сильна»
Сегодня, 01:15 Комментарии2
Витсель: «Я не люблю терять мячи»
Вчера, 18:37 Комментарии5
Лэмпард: «Нам важно, чтобы не было травм в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 17:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
02 декабря в 08:49
мдаа, я думал после уходо Рона, у реала опять начнется серия из 6 подряд 1/8.
Но нет же! Здесь еще веселее. они просто не выйдут из группы, чтобы никто не их не троллил. Очень умный ход от гения футбольной мысли ЗиЗу.
Но есть один вариант. Назначить Кашшаи и отменить VAR. тогда у реала есть шанс обыграть Боруссию при помощи голов с офсайда и удаления у соперников. Вперед Реал. Верим!
рус фан
рус фан
02 декабря в 06:04
Тони сам проводит очень слабый сезон, за 8 матчей в Прмере 0 голов и 0 передач, на скамейку ему пора.
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 06:03
Вина тренера безусловна.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 04:21
Группа радует своей непредсказуемостью. Результаты просто удивительны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100