Кроос: «У „Реала“ всё разладилось. Голы с трудом даются нам в этом сезоне»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Всё разладилось. Голы с трудом даются нам в этом сезоне.
Проблема не в физике. Когда вы проигрываете, всё предстаёт в негативном свете. Мы должны продолжать работать и постараться выиграть последний матч.
Когда вы побеждаете, ваша уверенность становится заметно сильнее, чем в случае проигрыша — это нормально.
Тяжело уезжать отсюда со счётом 0:2. В гостевой игре с «Интером» мы забили быстрый гол, а здесь была почти такая же игра. Возможно, мы были не так хороши, но первый тайм провели здорово.
Как только счёт становится 0:1, ставки для вас повышаются. Возможно, после второго пропущенного мяча мы не смогли целиком поверить в то, что сможем перевернуть ход игры. Но мы пытались до финального свистка.
Но нет же! Здесь еще веселее. они просто не выйдут из группы, чтобы никто не их не троллил. Очень умный ход от гения футбольной мысли ЗиЗу.
Но есть один вариант. Назначить Кашшаи и отменить VAR. тогда у реала есть шанс обыграть Боруссию при помощи голов с офсайда и удаления у соперников. Вперед Реал. Верим!
Но нет же! Здесь еще веселее. они просто не выйдут из группы, чтобы никто не их не троллил. Очень умный ход от гения футбольной мысли ЗиЗу.
Но есть один вариант. Назначить Кашшаи и отменить VAR. тогда у реала есть шанс обыграть Боруссию при помощи голов с офсайда и удаления у соперников. Вперед Реал. Верим!