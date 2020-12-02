Кроос: «У „Реала“ всё разладилось. Голы с трудом даются нам в этом сезоне»

Полузащитник «Реала» прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всё разладилось. Голы с трудом даются нам в этом сезоне.

Проблема не в физике. Когда вы проигрываете, всё предстаёт в негативном свете. Мы должны продолжать работать и постараться выиграть последний матч.

Когда вы побеждаете, ваша уверенность становится заметно сильнее, чем в случае проигрыша — это нормально.

Тяжело уезжать отсюда со счётом 0:2. В гостевой игре с «Интером» мы забили быстрый гол, а здесь была почти такая же игра. Возможно, мы были не так хороши, но первый тайм провели здорово.

Как только счёт становится 0:1, ставки для вас повышаются. Возможно, после второго пропущенного мяча мы не смогли целиком поверить в то, что сможем перевернуть ход игры. Но мы пытались до финального свистка.