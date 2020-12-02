Марш: «Не ожидали, что „Локомотив“ сделает ставку на защиту»

Рулевой «Зальцбурга» прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Этот матч нас немного обескуражил. Не ожидали, что наш противник сделает ставку на защиту. Возможно, это объяснялось проблемами с составом. Нам пришлось быстро перестроить свою игру, прессинговать, но в итоге удалось взять ситуацию под контроль. Это один из лучших результатов, которых достигал «Зальцбург» в Лиге чемпионов. Всегда нужно смотреть на противника, ориентироваться на него. Незадолго до игры мы только получили информацию о неожиданном составе и ориентировались по ситуации. Я очень доволен игрой, потому что «Локомотив» — сильная команда с сильными игроками. В конце концов, у нас получилось сыграть с ними на равных и даже переиграть.

У нас молодая команда, которая выкладывается по полной. Мне доставляет удовольствие с ней работать. Каждая игра делает нас сильнее, пусть мы допускаем ошибки, но это важный опыт. Посмотрим, чего нам удастся достичь в еврокубках, но я доволен нынешним результатом.