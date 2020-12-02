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Марш: «Не ожидали, что „Локомотив“ сделает ставку на защиту»

сегодня, 00:18
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Рулевой «Зальцбурга» Джесс Марш прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Этот матч нас немного обескуражил. Не ожидали, что наш противник сделает ставку на защиту. Возможно, это объяснялось проблемами с составом. Нам пришлось быстро перестроить свою игру, прессинговать, но в итоге удалось взять ситуацию под контроль. Это один из лучших результатов, которых достигал «Зальцбург» в Лиге чемпионов. Всегда нужно смотреть на противника, ориентироваться на него. Незадолго до игры мы только получили информацию о неожиданном составе и ориентировались по ситуации. Я очень доволен игрой, потому что «Локомотив» — сильная команда с сильными игроками. В конце концов, у нас получилось сыграть с ними на равных и даже переиграть.

У нас молодая команда, которая выкладывается по полной. Мне доставляет удовольствие с ней работать. Каждая игра делает нас сильнее, пусть мы допускаем ошибки, но это важный опыт. Посмотрим, чего нам удастся достичь в еврокубках, но я доволен нынешним результатом.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:47
Счёт по игре большего ждать не надо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:45
Завтра нас ждёт ещё два позора!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:28
Тактика игры от обороны "Локомотива" с "Зальцбургом" была вполне оправдана и обоснована. Но характер ее неумелого применения помноженный на грубые ошибки действительно обескуражил.
viv
viv
сегодня в 00:25
Не ожидали, а три забили.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:22
Локомотив и сам этого не ожидал
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