Пирло: «Мы были готовы вернуть Морату любой ценой и очень им довольны»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив форвардов своей команды и .

Мы немного рисковали в концовке первого тайма, но это нормально. В этом турнире невозможно доминировать на протяжении 90 минут, когда вы играете против очень хороших команд. Они пытались сравнять счёт, и мы были вынуждены обороняться, но я очень доволен отношением ребят.

Мората пришёл в «Ювентус» очень юным и вернулся более зрелым человеком и игроком, набравшись опыта в Мадриде и Лондоне. Здесь он чувствует себя счастливым и свободным от давления. Это помогает ему показывать свой лучший футбол. Мы были готовы заполучить его во что бы то ни стало и очень рады ему здесь.

Я очень рад за Федерико, он давно искал этот гол. Считаю, он был ему необходим, и я уверен, что сейчас пойдут и другие голы. Новым игрокам всегда требуется немного времени для адаптации.