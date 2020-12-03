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Пирло: «Мы были готовы вернуть Морату любой ценой и очень им довольны»

03 декабря 2020, 07:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив форвардов своей команды Альваро Морату и Федерико Кьезу.

Мы немного рисковали в концовке первого тайма, но это нормально. В этом турнире невозможно доминировать на протяжении 90 минут, когда вы играете против очень хороших команд. Они пытались сравнять счёт, и мы были вынуждены обороняться, но я очень доволен отношением ребят.

Мората пришёл в «Ювентус» очень юным и вернулся более зрелым человеком и игроком, набравшись опыта в Мадриде и Лондоне. Здесь он чувствует себя счастливым и свободным от давления. Это помогает ему показывать свой лучший футбол. Мы были готовы заполучить его во что бы то ни стало и очень рады ему здесь.

Я очень рад за Федерико, он давно искал этот гол. Считаю, он был ему необходим, и я уверен, что сейчас пойдут и другие голы. Новым игрокам всегда требуется немного времени для адаптации.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
03 декабря в 16:19
я вот не могу понять,какой он опыт набрал в Челси?Как по мне,его присутствие отрицательно сказывалось на составе,был минус 1,5 игрока.В Реале не берусь судить, как впрочем и в Атлетико,да и в составе Юве разве что Наполи забил и то ещё не понятно,то ли он.то ли Роналду.)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
03 декабря в 16:16
Победили никакущий Киев,а радости полное седло.Там даже гол с оффсайда прилетел,но мадемуазель решила не портить делфи настроение.Вот если бы они нарвались на Шахтёр,то там бы было не до дифирамбов,я уже помолчу про остальные клубы.Ференц и Киев это не показатель,но пусть тешатся успехом,что позволит недооценить следующего соперника.
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 08:02
Очередная легкая победа.
ОПС
ОПС
03 декабря в 07:38
Все правильно сказал.
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