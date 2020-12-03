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Тухель: «Нет понятия „почти выйти из группы“, как и „почти забеременеть“»

03 декабря 2020, 07:12
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель дал комментарий после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Почти квалифицироваться [в раунд плей-офф ЛЧ] не значит квалифицироваться. Как и почти забеременеть. Таких понятий не существует. Мы сделали большой шаг вперёд, но я никому не позволю считать, что мы уже вышли в следующий раунд.

Мы должны сделать последний шаг, и для этого нам нужно будет сыграть с таким же менталитетом и таким же настроем.

В заключительном туре группового раунда ПСЖ сыграет против «Истанбула».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
03 декабря в 08:00
Осталось просто победить аутсайдера.
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 07:29
Хорошее сравнение с почти забеременеть.
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 07:19
Против турок будет победа.
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