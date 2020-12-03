Тухель: «Нет понятия „почти выйти из группы“, как и „почти забеременеть“»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Почти квалифицироваться [в раунд плей-офф ЛЧ ] не значит квалифицироваться. Как и почти забеременеть. Таких понятий не существует. Мы сделали большой шаг вперёд, но я никому не позволю считать, что мы уже вышли в следующий раунд.

Мы должны сделать последний шаг, и для этого нам нужно будет сыграть с таким же менталитетом и таким же настроем.