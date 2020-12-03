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Магуайр: «Голы ПСЖ были рваными. Но МЮ всё ещё контролирует ситуацию»

03 декабря 2020, 06:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Разочаровывающий вечер. Мы хотели победить в матче и выиграть группу. У нас были лучшие моменты. Голы ПСЖ были рваными, после рикошетов и пинбола вокруг штрафной. Я чувствую, что мы заслуживали чего-то большего.

Но нужно использовать свои моменты и не позволять сопернику забивать лёгкие мячи. Однако мы по-прежнему контролируем ситуацию с выходом в стадию плей-офф.

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Все комментарии
hoper
hoper
03 декабря в 20:22
А теперь так актуален становится матч в Стамбуле,который приехали выигрывать на одной ноге.Поездка в Лейпциг будет очень тяжёлой.По сути -это розыгрыш второй путевки из группы в плей-офф.И вообще не факт , что там всё будет гуд.Скорее наоборот.Викинг запорол для МЮ лигу чемпионов на ровном месте.Могли спокойно после 4-го тура играть , а теперь нужно вырывать победу ,да ещё в гостях.Здравствуй ЛЕ
anfield1984
anfield1984 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 09:25
Он очень тупой, даже для центрдефа. Его вью постоянно стебут. Это же ходячий мем в Англии)))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 декабря в 07:43
Согласен что голу у ПСЖ были не игровые, но сами свои моменты запороли(привет Марсьялю), так еще тренер ждет когда Фред красную получит вместо замены.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 07:12
Не надо выдумывать ничего, надо просто забить больше, а уж рваные или резанные , да хоть нарубленные голы - это не так важно.
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 06:54
Обе команды прошли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 06:53
Чушь сморозил какую-то...
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