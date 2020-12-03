Магуайр: «Голы ПСЖ были рваными. Но МЮ всё ещё контролирует ситуацию»

Капитан «Манчестер Юнайтед» прокомментировал домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Разочаровывающий вечер. Мы хотели победить в матче и выиграть группу. У нас были лучшие моменты. Голы ПСЖ были рваными, после рикошетов и пинбола вокруг штрафной. Я чувствую, что мы заслуживали чего-то большего.

Но нужно использовать свои моменты и не позволять сопернику забивать лёгкие мячи. Однако мы по-прежнему контролируем ситуацию с выходом в стадию плей-офф.