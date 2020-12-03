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Куман: «„Барселона“ стала намного эффективнее в атаке»

03 декабря 2020, 07:24
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал выездную победу над «Ференцварошем» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы здорово играли, забивали голы. Я очень доволен тем, что увидел в первом тайме.

Главной задачей в этой группе для нас было выйти в плей-офф, но если мы сможем победить в шести матчах из шести, это войдёт в историю клуба. Такого результата мы добивались лишь однажды.

В последнее время мы стали намного эффективнее перед воротами соперника. Вот в чём заключается серьёзная разница в нашей игре. Это довольно существенный прогресс по сравнению с началом сезона. Это голодный состав игроков, но мы должны продолжать демонстрировать такой настрой и дальше.

У нас отличные ресурсы для атаки. Вы можете видеть, что у нас великолепный состав, когда все здоровы. Вот почему мы смогли дать отдохнуть некоторым игрокам.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
03 декабря в 08:13
Без Месси, Барселона играет лучше. Статистика это докаывает.
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 08:10
    beefs
    beefs
    03 декабря в 07:30
    Хвали, хвали, сам себя не похвалишь...
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