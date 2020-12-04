Селюк: «Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения ЦСКА от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы прокомментировал неудачные результаты российских клубов в еврокубках.

«Зенит» — 0:3. «Локомотив» — 1:3. ЦСКА — 0:1. Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку после феерических выступлений в еврокубках? Или все держатся за своё место так, что их трактором не сдвинуть? Понятие репутации и чести полностью отсутствует. Грустно.