Селюк: «Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения ЦСКА от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы прокомментировал неудачные результаты российских клубов в еврокубках.
«Зенит» — 0:3. «Локомотив» — 1:3. ЦСКА — 0:1. Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку после феерических выступлений в еврокубках? Или все держатся за своё место так, что их трактором не сдвинуть? Понятие репутации и чести полностью отсутствует. Грустно.
Оскорбление выписали за этот коммент: "На авке легенда и такую чушь несёшь".
Оскорбление выписали за этот коммент: "На авке легенда и такую чушь несёшь".
А задаешь такие глупые вопросы.
А задаешь такие глупые вопросы.
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