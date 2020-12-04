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Селюк: «Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку?»

04 декабря 2020, 01:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения ЦСКА от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы прокомментировал неудачные результаты российских клубов в еврокубках.

«Зенит» — 0:3. «Локомотив» — 1:3. ЦСКА — 0:1. Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку после феерических выступлений в еврокубках? Или все держатся за своё место так, что их трактором не сдвинуть? Понятие репутации и чести полностью отсутствует. Грустно.

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Все комментарии
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ alexgurzan (раскрыть)
05 декабря в 07:28
Ну это что оскорбление?? Чушь несет да !!? Про Роналдо. С вами там все в порядке .??
alexgurzan
alexgurzan ответ Leki_chelsea (раскрыть)
04 декабря в 21:40
Сообщения из одних символов или смайлов могут быть расценены как флуд, так же комменты из одного слова (не касается матчей).
Оскорбление выписали за этот коммент: "На авке легенда и такую чушь несёшь".
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ alexgurzan (раскрыть)
04 декабря в 21:15
Я ознакомлен, в чем проблема то , я не флудил и никого не оскорблял!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 16:04
Не тебе об этом рассуждать, украинский балабол! И без тебя разберутся)
Project Pandora
Project Pandora
04 декабря в 13:28
Ни один шакал от добычи сам не отойдет, пока не обглодает до костей или его не отгонит более сильный зверь.
kust07
kust07 ответ galem72 (раскрыть)
04 декабря в 13:03, ред.
Причем тут запад, чтобы в одночасье всем клубам массово развалиться в еврокубках+ сборная ,которая откровенно играла без желания, ведь все это бросается в глаза. Ведь Локомотив играл неплохо,причем в группе смерти ,мог и в евровесну выйти без проблем,но последний матч играли явно без желания. Странно все это,странные матчи
PITER_1
PITER_1
04 декабря в 12:02
это он о себе?
galem72
galem72 ответ kust07 (раскрыть)
04 декабря в 11:07
Точно! Это заговор и саботаж от Запада против наших скреп. Они сделали плоскую Землю выпуклой и помешали нашим "топ"-клубам всех "разрывать" на части на евроарене.
Супервайзер
Супервайзер
04 декабря в 11:04
Заявление Селюка можно приравнять к экстремизму и покушению на наши скрепы!))
galem72
galem72
04 декабря в 11:02
Зачем? Никаких отставок. Всем нравится. ))
Нази
Нази
04 декабря в 10:46
Гончаренко пару недель был уже в Белоруссии, ща Семак сгоняет в Африку дней на 10 и Зенит чемпионом сделает.
cska1948
cska1948
04 декабря в 10:30
Тренерам должны подать пример руководители РФС и РПЛ! Разве они не несут ответственности за провал во ВСЁМ российском футболе? Или они сидят на своих должностях только для того, чтобы БОЛЬШИЕ зарплаты получать?
112910415
112910415
04 декабря в 10:18
не, это фантастика
kust07
kust07
04 декабря в 09:08
Это умышленный сговор российских клубов слиться в еврокубках,знать бы зачем и для чего они это делают? В 2021 году узнаем,как говорится поживем увидим
Locomotive Breath
Locomotive Breath
04 декабря в 07:31
Селюк озвучил очевидное. Тут как в ответе на вопрос: Как здоровье? - Не дождётесь! Земля должна налететь на небесную ось, что бы подвинулись эти "спецы".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 06:49
Порядочность и честь в наше время во всех областях стали рудиментарным и лишними. Правят бал алчность, наглость и лицемерие.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 06:41
Мы такого не дождемся, там палкой никого не выгонишь
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 03:34
Порядочных тренеров у нас нет.
Tostao
Tostao
04 декабря в 02:38, ред.
Репутацией и честью в магазине не расплатишься.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 02:02
Селюк, ты же футбольный агент вроде
А задаешь такие глупые вопросы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 01:32
Едва ли не впервые согласен с этим рабовладельцем. Уважающие себя и болел тренеры подают в отставку при провалах...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 декабря в 01:32
Вопрос к отступным, куда смотрело руководство когда таких эффективных специалистов приглашало?
a3r3v3
a3r3v3
04 декабря в 01:30
Кремлёвский пример перед глазами
alexgurzan
alexgurzan ответ Leki_chelsea (раскрыть)
04 декабря в 01:30
Добрый вечер.
Для начала ознакомьтесь с правилами:
https://www.soccer.ru/rules

По последнему бану и ЖК, личное оскорбление пользователя и флуд, соотвественно.
мангo
мангo ответ PiterGrad (раскрыть)
04 декабря в 01:18
Особенно у Гончаренки ..так убить ведущий клуб и превратить его в мозырский "Тракторист" и после этого делать невинную гримасу.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
04 декабря в 01:14, ред.
Здравствуйте вы почему меня баните всегда ?? Какие то желтые карточки раздаете !!!! Я тут уже лет 7 если не больше. Зачем вы так делаете , уже противно, честно говоря. Никому не мешаю, никого не оскорбляю хотя иногда хочется. В чем проблема???
PiterGrad
PiterGrad
04 декабря в 01:13
особенно у Симака с Медведевым....так убить клуб и нести чушь однобокую на вью. Тандем хороший у них....
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