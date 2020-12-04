«Игра ЦСКА — это каменный век». «Армейцы» продолжили падение

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04 декабря 2020, 00:54

ЦСКА дома проиграл австрийскому «Вольфсбергу». Вряд ли кто-то о нем слышал до этой Лиги Европы. «Соккер.ру» — о том, как «армейцы» до такого опустились.

«Краснодар» накануне устроил целый праздник – обыграл «Ренн». На этом счастье общих фанатов всего российского футбола как явления закончился. Дальше – будни. Среди них и очередное падение ЦСКА . Да, ниже тоже можно падать. Причем если раньше любая игра российского топ-клуба против соперника не из топ-чемпионата сопровождалась уверенностью в победе клуба из РПЛ , то теперь такого ощущения не было и близко. После всех этих безвольных поездок в Брюгге и деклассирования от «Зальцбурга» даже визит безызвестного «Вольфсберга» казался чем-то страшным и невообразимым. Словно это «Вольфсбург» чемпионской вариации. Верил кто-то в уверенную победу ЦСКА , у которого был последний шанс? Нет. Сам ЦСКА – тоже.

Поэтому вместо эпиграфа – эмоциональный крик Дмитрия Губерниева в Instagram:

Когда выбираешься на свет, получаешь звонок от клубов из третьего-четвертого-пятого десятка рейтинга УЕФА . «Ростов» с «Динамо» подтвердят! Вообще, сейчас похоже, что любая группа крепких мужчин, которой выдали одинаковую форму, вызывает у наших топ-клубов топ-проблемы. Даже если в этой группе мы никого и не знаем. Игра ЦСКА сегодня на фоне средненького австрийского коллектива – это каменный век. Дома в Лиге Европы в трех матчах ЦСКА забил ровно ноль. И это еще «мы старались»! Футболисты без какого-то смысла передвигаются по полю.

Особенно сочно смотрится страх перед любыми, кто надел одинаковую форму. Ведь это общий знаменатель всей еврокубковой кампании российских клубов!

А ведь ЦСКА должен был обрушить всю свою мощь на соперника с первых минут. Чего-то подобного ждали и гости (вот удивительно!), но смогли легко этим планам противостоять. Если верить словам главного тренера «Вольфсберга» Фердинанда Фельдхофера:

Нам удалось с самого начала высоко встречать соперника и мешать развитию их атак. Особенно успешно мы это делали в первые 10 минут матча. У ЦСКА были только полумоменты, у нас же были возможности, чтобы увеличить счет. Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки ЦСКА . Могу сказать, что наш план на игру сработал.

Не хочется разбирать сам момент с голом. Он мог случиться любым доступным способом. А доступных было много – для гостей. То же попадание в штангу. У ЦСКА были подходы, как мы любим это называть. Это бессмысленное и совершенно бесполезное с точки зрения результата игры понятие. «Подходы». Кажется, только в российском футболе оно есть, чтобы оправдать очередную неудачу. То есть мы как бы стучались в двери, но нам не открыли, и мы развернулись и ушли. Это все объясняет, наверное. И тут обращаемся к словам Виктора Ганчаренко:

В этом году не было подготовительного периода. Возможно, это сказывается у всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках команда довольно-таки хорошо выглядит эмоционально и физически. А по факту выходим на матчи и снижаем уровень игры и движения. Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.

Очевидные вещи, которые нисколько не должны утешать болельщиков. И опять эти страдания по поводу того, что российский футбол такой особенный, будто лишь по нему ударил коронавирус. Да во всей Европе подобная ситуация. «Ливерпуль» уже устал доставать из рукавов и карманов малолетних героев. А мы жалуемся на отсутствие подготовительного периода. Особенно странные сетования на разницу в настрое команд на подготовку и матчи.

То есть условный Гайч на тренировке просто рвет и мечет, обводя половину оппонентов по двусторонке, а во время игры выглядит пушистым котенком? Этого хочется услышать от тренера после позорного поражения в матче, где Гайч и его коллеги должны были выплюнуть легкие, но победить? Нет, не этого. Делайте выводы. А мы пока – к цифрам.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (4) – 13 (6)

Почти 30 ударов по воротам суммарно – это говорит об остроте матча. Как правило. В данном случае в большей степени этот показатель говорил о том, что в игре было много сумбура и случайностей. В том числе хаотичных и неподготовленных ударов по воротам. И меньше таковых было у «Вольфсберга», который как раз большую часть своих подходов к воротам ЦСКА готовил комбинационно, а не рассчитывал на удачный отскок или стечение обстоятельств.

Да, можно сказать, что сам гол австрийцев стал таковым, но вспомните, сколько раз игроки гостей бросались под удары «армейцев» и блокировали подобные попытки. А вот когда бил Вицингер, никого на пути не оказалось. Разница не в везении, а в реализации и в самой остроте. Сами моменты «Вольфсберга» были опаснее и острее. Хотя по самым бьющим получилось равенство. У ЦСКА по три удара нанесли Чалов и Влашич, а у гостей – Перец и Вицингер.

Владение мячом (точность передач): 57% (77%) — 43% (71%)

Что такое контроль мяча без доведения атак до логичного завершения, мы сто раз проходили. Эти цифры ничего не могут значить, кроме какого-то болезненного самоудовлетворения рьяного любителя статистики. Да, ЦСКА больше владел мячом, да, у ЦСКА были более точными передачи. Но остроты больше создали гости, но логичнее и опаснее были именно их выпады. Ты можешь сколько угодно катать мяч на своей половине поля или в средней линии – от ворот это очень далеко.

И «Вольфсберг» ориентировался именно на эту идею, проводя свои не самые качественные, достаточно сумбурные, но доходящие до чужой штрафной контратаки. В итоге ЦСКА сделал под 400 точных передач, а у гостей их только 223 – почти в два раза меньше. Но есть ли ощущение, что ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» обидно и жутко несправедливо? Нет.

Обводки (фолы): 12 (10) – 4 (12)