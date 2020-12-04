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«Игра ЦСКА — это каменный век». «Армейцы» продолжили падение

04 декабря 2020, 00:54
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ЦСКА дома проиграл австрийскому «Вольфсбергу». Вряд ли кто-то о нем слышал до этой Лиги Европы. «Соккер.ру» — о том, как «армейцы» до такого опустились.

«Краснодар» накануне устроил целый праздник – обыграл «Ренн». На этом счастье общих фанатов всего российского футбола как явления закончился. Дальше – будни. Среди них и очередное падение ЦСКА. Да, ниже тоже можно падать. Причем если раньше любая игра российского топ-клуба против соперника не из топ-чемпионата сопровождалась уверенностью в победе клуба из РПЛ, то теперь такого ощущения не было и близко. После всех этих безвольных поездок в Брюгге и деклассирования от «Зальцбурга» даже визит безызвестного «Вольфсберга» казался чем-то страшным и невообразимым. Словно это «Вольфсбург» чемпионской вариации. Верил кто-то в уверенную победу ЦСКА, у которого был последний шанс? Нет. Сам ЦСКА – тоже.

Поэтому вместо эпиграфа – эмоциональный крик Дмитрия Губерниева в Instagram:

Когда выбираешься на свет, получаешь звонок от клубов из третьего-четвертого-пятого десятка рейтинга УЕФА. «Ростов» с «Динамо» подтвердят! Вообще, сейчас похоже, что любая группа крепких мужчин, которой выдали одинаковую форму, вызывает у наших топ-клубов топ-проблемы. Даже если в этой группе мы никого и не знаем. Игра ЦСКА сегодня на фоне средненького австрийского коллектива – это каменный век. Дома в Лиге Европы в трех матчах ЦСКА забил ровно ноль. И это еще «мы старались»! Футболисты без какого-то смысла передвигаются по полю.

Особенно сочно смотрится страх перед любыми, кто надел одинаковую форму. Ведь это общий знаменатель всей еврокубковой кампании российских клубов!

А ведь ЦСКА должен был обрушить всю свою мощь на соперника с первых минут. Чего-то подобного ждали и гости (вот удивительно!), но смогли легко этим планам противостоять. Если верить словам главного тренера «Вольфсберга» Фердинанда Фельдхофера:

Нам удалось с самого начала высоко встречать соперника и мешать развитию их атак. Особенно успешно мы это делали в первые 10 минут матча. У ЦСКА были только полумоменты, у нас же были возможности, чтобы увеличить счет. Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки ЦСКА. Могу сказать, что наш план на игру сработал.

Не хочется разбирать сам момент с голом. Он мог случиться любым доступным способом. А доступных было много – для гостей. То же попадание в штангу. У ЦСКА были подходы, как мы любим это называть. Это бессмысленное и совершенно бесполезное с точки зрения результата игры понятие. «Подходы». Кажется, только в российском футболе оно есть, чтобы оправдать очередную неудачу. То есть мы как бы стучались в двери, но нам не открыли, и мы развернулись и ушли. Это все объясняет, наверное. И тут обращаемся к словам Виктора Ганчаренко:

В этом году не было подготовительного периода. Возможно, это сказывается у всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках команда довольно-таки хорошо выглядит эмоционально и физически. А по факту выходим на матчи и снижаем уровень игры и движения. Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.

Очевидные вещи, которые нисколько не должны утешать болельщиков. И опять эти страдания по поводу того, что российский футбол такой особенный, будто лишь по нему ударил коронавирус. Да во всей Европе подобная ситуация. «Ливерпуль» уже устал доставать из рукавов и карманов малолетних героев. А мы жалуемся на отсутствие подготовительного периода. Особенно странные сетования на разницу в настрое команд на подготовку и матчи.

То есть условный Гайч на тренировке просто рвет и мечет, обводя половину оппонентов по двусторонке, а во время игры выглядит пушистым котенком? Этого хочется услышать от тренера после позорного поражения в матче, где Гайч и его коллеги должны были выплюнуть легкие, но победить? Нет, не этого. Делайте выводы. А мы пока – к цифрам.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (4) – 13 (6)

Почти 30 ударов по воротам суммарно – это говорит об остроте матча. Как правило. В данном случае в большей степени этот показатель говорил о том, что в игре было много сумбура и случайностей. В том числе хаотичных и неподготовленных ударов по воротам. И меньше таковых было у «Вольфсберга», который как раз большую часть своих подходов к воротам ЦСКА готовил комбинационно, а не рассчитывал на удачный отскок или стечение обстоятельств.

Да, можно сказать, что сам гол австрийцев стал таковым, но вспомните, сколько раз игроки гостей бросались под удары «армейцев» и блокировали подобные попытки. А вот когда бил Вицингер, никого на пути не оказалось. Разница не в везении, а в реализации и в самой остроте. Сами моменты «Вольфсберга» были опаснее и острее. Хотя по самым бьющим получилось равенство. У ЦСКА по три удара нанесли Чалов и Влашич, а у гостей – Перец и Вицингер.

Владение мячом (точность передач): 57% (77%) — 43% (71%)

Что такое контроль мяча без доведения атак до логичного завершения, мы сто раз проходили. Эти цифры ничего не могут значить, кроме какого-то болезненного самоудовлетворения рьяного любителя статистики. Да, ЦСКА больше владел мячом, да, у ЦСКА были более точными передачи. Но остроты больше создали гости, но логичнее и опаснее были именно их выпады. Ты можешь сколько угодно катать мяч на своей половине поля или в средней линии – от ворот это очень далеко.

И «Вольфсберг» ориентировался именно на эту идею, проводя свои не самые качественные, достаточно сумбурные, но доходящие до чужой штрафной контратаки. В итоге ЦСКА сделал под 400 точных передач, а у гостей их только 223 – почти в два раза меньше. Но есть ли ощущение, что ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» обидно и жутко несправедливо? Нет.

Обводки (фолы): 12 (10) – 4 (12)

А старался больше всех в ЦСКА только Влашич. Но его усилий было мало. Пять обводок – больше, чем у кого бы то ни было. И по ударам он среди лидеров. Но если ты поглощен серой массой, закутан в снегопаде, то выделяться не модно и вообще бесполезно. Игра «Вольфсберга» не была построена на индивидуальностях. Гости прессинговали вместе, атаковали вместе, шли вперед коллективно, не рассчитывая на персональное превосходство в мастерстве на той или иной позиции. Поэтому и эффективность итоговая оказалась выше.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
04 декабря в 12:21
До свиданья, ЦСКА.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ oFANATo (раскрыть)
04 декабря в 11:53
Интересно а сколько бы очков набрал ЦСКА в группе Зенита...?
Beekeeper
Beekeeper ответ Serg_Diamond (раскрыть)
04 декабря в 11:48
при чем на совсем если только :) Я про поезду в Минск.
Союзник противников
Союзник противников ответ Sanches65 (раскрыть)
04 декабря в 11:19
Ты,наверное,хотел написать про бабочку Максимки за шиворот с центра поля? А это был прекрасный(и неважно-случайный,или нет)кручёный удар в притирку с перекладиной,который точно будет номинирован на один из лучших голов в туре ЛЕ.А про то,что есть фигура умолчания,якобы,так потому,что одни понимают составляющие гола,а другие дзюбируют,по поводу и без повода.
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:16
...и всё равно пафос всех "футбольных специалистов" основан на предположении о выдающейся тренерской квалификации Ханчарэнки.А что на деле? ВМГ пришёл в команду 12 декабря 2016 года,поэтому пропустим окончание сезона 2016-2017 г.г.Что же дальше? А вот что ,остановимся на периоде октябрь-декабрь каждого сезона его всевластия:

2017 г.- 9 матчей,4 победы,2 поражения,3 ничьих,ИТОГО 15 очков из 27 возможных,что составляет 55 %.;
2018 г.-8 матчей,4 победы,3 поражения,1 ничья,ИТОГО 13 очков из 24 возможных,что составляет 54 %.;
-2019 г.-8 матчей ,2 победы,3 поражения,3 ничьих,ИТОГО 9 очков из 24 возможных,что составляет 38 %.;
-2020 г.-10 матчей,7 сыграно,результат 5 побед,1 ничья,1 поражение,УЖЕ 16 очков,что составляет аж 76 %(!!!) от возможного.Осталось три матча-Химки,Урал,Ростов,в которых он может набрать ещё 9 очков(полагаю,что наберёт 5),так что Витя "ровно идёт",выжимая из своего таланта и стиля команды,который он прививает,МАКСИМУМ,близкий к рекордному!!!
При этом,все годы он заканчивал "евросезоны" к новогодним праздникам,чтобы ничего не мешало хорошо отметить любимые праздничные дни,и войти в окончание чемпионата полностью подготовленным.Ну как умеет...Так что налицо пределы тренерских возможностей,и это при том,что все реальные его капризы по приобретению игроков,доступных к трансферам,выполняются,невзирая на устоявшееся мнение фанатов,что Гинер жмот и не хочет Витьку подогнать десяток "роналд-мессий".
Вывод :НЕЛЬЗЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ КОШКИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ "МЯУ"!!!
Владимир Семерюк
Владимир Семерюк
04 декабря в 11:13
Беда нашего футбола в том все хотят обыграть Спартак ! Вот они и выдают по две игры за сезон и сдуваются , Обляков Влашич и др они умирали против Спартака , а вчера это что колхозный футбол гадко смотреть ! (уроды)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 декабря в 10:29
Это не каменный век. Не надо сгущать краски. Гол залетел шальной, берущийся, Акинфеев должен был выручать, но не выручил. По игре должна была быть ничья. Проблема в том, что ЦСКА не готов играть против команд, использующих активный высокий прессинг. В РПЛ таких соперников нет. И большие проблемы с нападающими. Чалов играет всегда спиной к воротам, не умеет правильно открываться и не стоит на ногах, Гайч - просто инородное тело, а почему не доверяют Шкурину я не понимаю. У Шкурина может нет такой техники работы с мячом, но открываться за спину защитникам он прекрасно умеет. Может Гончаренко нужно съездить еще разок в Минск?
112910415
112910415
04 декабря в 09:05
познакомились с замечательным австрийским клубом, полезно
Sanches65
Sanches65
04 декабря в 08:14
А ещё а воротах Игорь, но то что он бабочек ловит, об этом писать нельзя. Табу.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
04 декабря в 08:05
Российский футбол уже давно в *опе. Только если раньше он хотя бы изредка из неё выбирался, как тот глист, то теперь застрял окончательно. Весь абсурд ситуации в том, что, похоже, российских футбольных функционеров это устраивает целиком и полностью (мячик крутится - лавеха мутится). Кстати, отдельный привет нашей сборной.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 декабря в 07:25, ред.
Все что мыможем это годик не смотреть матч тв, чтобы
Не кормить бездарей.

Это просто у Влашича шальные в рпл залетают слабым командам, а так рпл донная тема

Тренерский кризис, нужны новые специалисты по построению игры
Твой Арсен
Твой Арсен
04 декабря в 07:07
Гончаренко просто слабый тренер. Вот и все. Он уже ничего не покажет. С 2016 года он тренирует. Что он сделал за это время? Ничего. Осталось только проиграть борьбу за чемпионство, которую ЦСКА на самом деле не ведет. Просто соперники много очков теряют, и можно говорить, что он слил ВСЕ. Его надо было перед этим сезоном еще увольнять.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
04 декабря в 04:43
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    04 декабря в 02:54
    Есть предложение к УЕФА. Всем клубам, занявшим 4-е места в группах ЛЧ и ЛЕ на весь следующий сезон писать на форме жирными буквами «losers» (неудачники), дабы мотивировать к будущим победам.
    Правда я не уверен, что именно с нашими клубами это пойдёт на пользу, скорее, мы начнём проигрывать уже и «реннам» и прочим «мидтьюлландам», которые будут биться за чистоту формы.
    liverpool-today
    liverpool-today ответ oFANATo (раскрыть)
    04 декабря в 02:06
      liverpool-today
      liverpool-today
      04 декабря в 02:04
      Деревяшки тук тук тук. По части отмазок мы конечно лидеры. И это ЦСКА ведь недавно обиженное письмо направили Черчесову, мол обидели наших дорогих игроков. А ведь вся страна стала свидетелем, что Саламыч мягко говоря ещё и ласково это сказал. Тут другие слова подходят. Дерево оно хоть пользу приносит
      oFANATo
      oFANATo
      04 декабря в 01:52
      Можно подводить итоги после 5-го тура еврокубков
      Краснодар - 4 очка
      Локомотив- 3 очка
      ЦСКА - 3 очка
      Зенит - 1 очко
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      04 декабря в 01:41
      Ну хоть Краснодар выиграл одну игру на всех!!!!! Сейчас и этому рады!!!!!)
      Nick Ch
      Nick Ch
      04 декабря в 01:03
      Теперь пару команд австрийских Шалимов точно запомнит...)
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      04 декабря в 00:57
      Это даже не камннныц век это сбор картофеля
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