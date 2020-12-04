«Игра ЦСКА — это каменный век». «Армейцы» продолжили падение

ЦСКА дома проиграл австрийскому «Вольфсбергу». Вряд ли кто-то о нем слышал до этой Лиги Европы. «Соккер.ру» — о том, как «армейцы» до такого опустились.
«Краснодар» накануне устроил целый праздник – обыграл «Ренн». На этом счастье общих фанатов всего российского футбола как явления закончился. Дальше – будни. Среди них и очередное падение ЦСКА. Да, ниже тоже можно падать. Причем если раньше любая игра российского топ-клуба против соперника не из топ-чемпионата сопровождалась уверенностью в победе клуба из РПЛ, то теперь такого ощущения не было и близко. После всех этих безвольных поездок в Брюгге и деклассирования от «Зальцбурга» даже визит безызвестного «Вольфсберга» казался чем-то страшным и невообразимым. Словно это «Вольфсбург» чемпионской вариации. Верил кто-то в уверенную победу ЦСКА, у которого был последний шанс? Нет. Сам ЦСКА – тоже.
Поэтому вместо эпиграфа – эмоциональный крик Дмитрия Губерниева в Instagram:
Когда выбираешься на свет, получаешь звонок от клубов из третьего-четвертого-пятого десятка рейтинга УЕФА. «Ростов» с «Динамо» подтвердят! Вообще, сейчас похоже, что любая группа крепких мужчин, которой выдали одинаковую форму, вызывает у наших топ-клубов топ-проблемы. Даже если в этой группе мы никого и не знаем. Игра ЦСКА сегодня на фоне средненького австрийского коллектива – это каменный век. Дома в Лиге Европы в трех матчах ЦСКА забил ровно ноль. И это еще «мы старались»! Футболисты без какого-то смысла передвигаются по полю.
Особенно сочно смотрится страх перед любыми, кто надел одинаковую форму. Ведь это общий знаменатель всей еврокубковой кампании российских клубов!
А ведь ЦСКА должен был обрушить всю свою мощь на соперника с первых минут. Чего-то подобного ждали и гости (вот удивительно!), но смогли легко этим планам противостоять. Если верить словам главного тренера «Вольфсберга» Фердинанда Фельдхофера:
Нам удалось с самого начала высоко встречать соперника и мешать развитию их атак. Особенно успешно мы это делали в первые 10 минут матча. У ЦСКА были только полумоменты, у нас же были возможности, чтобы увеличить счет. Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки ЦСКА. Могу сказать, что наш план на игру сработал.
Не хочется разбирать сам момент с голом. Он мог случиться любым доступным способом. А доступных было много – для гостей. То же попадание в штангу. У ЦСКА были подходы, как мы любим это называть. Это бессмысленное и совершенно бесполезное с точки зрения результата игры понятие. «Подходы». Кажется, только в российском футболе оно есть, чтобы оправдать очередную неудачу. То есть мы как бы стучались в двери, но нам не открыли, и мы развернулись и ушли. Это все объясняет, наверное. И тут обращаемся к словам Виктора Ганчаренко:
В этом году не было подготовительного периода. Возможно, это сказывается у всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках команда довольно-таки хорошо выглядит эмоционально и физически. А по факту выходим на матчи и снижаем уровень игры и движения. Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.
Очевидные вещи, которые нисколько не должны утешать болельщиков. И опять эти страдания по поводу того, что российский футбол такой особенный, будто лишь по нему ударил коронавирус. Да во всей Европе подобная ситуация. «Ливерпуль» уже устал доставать из рукавов и карманов малолетних героев. А мы жалуемся на отсутствие подготовительного периода. Особенно странные сетования на разницу в настрое команд на подготовку и матчи.
То есть условный Гайч на тренировке просто рвет и мечет, обводя половину оппонентов по двусторонке, а во время игры выглядит пушистым котенком? Этого хочется услышать от тренера после позорного поражения в матче, где Гайч и его коллеги должны были выплюнуть легкие, но победить? Нет, не этого. Делайте выводы. А мы пока – к цифрам.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 15 (4) – 13 (6)
Почти 30 ударов по воротам суммарно – это говорит об остроте матча. Как правило. В данном случае в большей степени этот показатель говорил о том, что в игре было много сумбура и случайностей. В том числе хаотичных и неподготовленных ударов по воротам. И меньше таковых было у «Вольфсберга», который как раз большую часть своих подходов к воротам ЦСКА готовил комбинационно, а не рассчитывал на удачный отскок или стечение обстоятельств.
Да, можно сказать, что сам гол австрийцев стал таковым, но вспомните, сколько раз игроки гостей бросались под удары «армейцев» и блокировали подобные попытки. А вот когда бил Вицингер, никого на пути не оказалось. Разница не в везении, а в реализации и в самой остроте. Сами моменты «Вольфсберга» были опаснее и острее. Хотя по самым бьющим получилось равенство. У ЦСКА по три удара нанесли Чалов и Влашич, а у гостей – Перец и Вицингер.
Владение мячом (точность передач): 57% (77%) — 43% (71%)
Что такое контроль мяча без доведения атак до логичного завершения, мы сто раз проходили. Эти цифры ничего не могут значить, кроме какого-то болезненного самоудовлетворения рьяного любителя статистики. Да, ЦСКА больше владел мячом, да, у ЦСКА были более точными передачи. Но остроты больше создали гости, но логичнее и опаснее были именно их выпады. Ты можешь сколько угодно катать мяч на своей половине поля или в средней линии – от ворот это очень далеко.
И «Вольфсберг» ориентировался именно на эту идею, проводя свои не самые качественные, достаточно сумбурные, но доходящие до чужой штрафной контратаки. В итоге ЦСКА сделал под 400 точных передач, а у гостей их только 223 – почти в два раза меньше. Но есть ли ощущение, что ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» обидно и жутко несправедливо? Нет.
Обводки (фолы): 12 (10) – 4 (12)
А старался больше всех в ЦСКА только Влашич. Но его усилий было мало. Пять обводок – больше, чем у кого бы то ни было. И по ударам он среди лидеров. Но если ты поглощен серой массой, закутан в снегопаде, то выделяться не модно и вообще бесполезно. Игра «Вольфсберга» не была построена на индивидуальностях. Гости прессинговали вместе, атаковали вместе, шли вперед коллективно, не рассчитывая на персональное превосходство в мастерстве на той или иной позиции. Поэтому и эффективность итоговая оказалась выше.
2017 г.- 9 матчей,4 победы,2 поражения,3 ничьих,ИТОГО 15 очков из 27 возможных,что составляет 55 %.;
2018 г.-8 матчей,4 победы,3 поражения,1 ничья,ИТОГО 13 очков из 24 возможных,что составляет 54 %.;
-2019 г.-8 матчей ,2 победы,3 поражения,3 ничьих,ИТОГО 9 очков из 24 возможных,что составляет 38 %.;
-2020 г.-10 матчей,7 сыграно,результат 5 побед,1 ничья,1 поражение,УЖЕ 16 очков,что составляет аж 76 %(!!!) от возможного.Осталось три матча-Химки,Урал,Ростов,в которых он может набрать ещё 9 очков(полагаю,что наберёт 5),так что Витя "ровно идёт",выжимая из своего таланта и стиля команды,который он прививает,МАКСИМУМ,близкий к рекордному!!!
При этом,все годы он заканчивал "евросезоны" к новогодним праздникам,чтобы ничего не мешало хорошо отметить любимые праздничные дни,и войти в окончание чемпионата полностью подготовленным.Ну как умеет...Так что налицо пределы тренерских возможностей,и это при том,что все реальные его капризы по приобретению игроков,доступных к трансферам,выполняются,невзирая на устоявшееся мнение фанатов,что Гинер жмот и не хочет Витьку подогнать десяток "роналд-мессий".
Вывод :НЕЛЬЗЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ КОШКИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ "МЯУ"!!!
2017 г.- 9 матчей,4 победы,2 поражения,3 ничьих,ИТОГО 15 очков из 27 возможных,что составляет 55 %.;
2018 г.-8 матчей,4 победы,3 поражения,1 ничья,ИТОГО 13 очков из 24 возможных,что составляет 54 %.;
-2019 г.-8 матчей ,2 победы,3 поражения,3 ничьих,ИТОГО 9 очков из 24 возможных,что составляет 38 %.;
-2020 г.-10 матчей,7 сыграно,результат 5 побед,1 ничья,1 поражение,УЖЕ 16 очков,что составляет аж 76 %(!!!) от возможного.Осталось три матча-Химки,Урал,Ростов,в которых он может набрать ещё 9 очков(полагаю,что наберёт 5),так что Витя "ровно идёт",выжимая из своего таланта и стиля команды,который он прививает,МАКСИМУМ,близкий к рекордному!!!
При этом,все годы он заканчивал "евросезоны" к новогодним праздникам,чтобы ничего не мешало хорошо отметить любимые праздничные дни,и войти в окончание чемпионата полностью подготовленным.Ну как умеет...Так что налицо пределы тренерских возможностей,и это при том,что все реальные его капризы по приобретению игроков,доступных к трансферам,выполняются,невзирая на устоявшееся мнение фанатов,что Гинер жмот и не хочет Витьку подогнать десяток "роналд-мессий".
Вывод :НЕЛЬЗЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ КОШКИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ "МЯУ"!!!
Не кормить бездарей.
Это просто у Влашича шальные в рпл залетают слабым командам, а так рпл донная тема
Тренерский кризис, нужны новые специалисты по построению игры
Не кормить бездарей.
Это просто у Влашича шальные в рпл залетают слабым командам, а так рпл донная тема
Тренерский кризис, нужны новые специалисты по построению игры
Кто только сивых не лудогорит! На этот раз безвестные австрийские колхозаны
Кто только сивых не лудогорит! На этот раз безвестные австрийские колхозаны
Правда я не уверен, что именно с нашими клубами это пойдёт на пользу, скорее, мы начнём проигрывать уже и «реннам» и прочим «мидтьюлландам», которые будут биться за чистоту формы.
Правда я не уверен, что именно с нашими клубами это пойдёт на пользу, скорее, мы начнём проигрывать уже и «реннам» и прочим «мидтьюлландам», которые будут биться за чистоту формы.
Краснодар - 4 очка
Локомотив- 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Краснодар - 4 очка
Локомотив- 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко