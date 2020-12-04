Равиль Сабитов: «Семак уже дал „Зениту“ всё, что мог»

Наставник «Риги» прокомментировал игру «Зенита» в еврокубках.

Я не думаю, что «Зенит» сейчас по своему уровню настолько слабая команда — подбор игроков, финансовые возможности и инфраструктура говорят о другом. Но есть в «Зените» проблемы в управлении коллективом. К сожалению, Семак уже дал команде всё, что мог, и теперь она играет безвольно, опустив руки.