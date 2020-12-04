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Равиль Сабитов: «Семак уже дал „Зениту“ всё, что мог»

04 декабря 2020, 11:45

Наставник «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал игру «Зенита» в еврокубках.

Я не думаю, что «Зенит» сейчас по своему уровню настолько слабая команда — подбор игроков, финансовые возможности и инфраструктура говорят о другом. Но есть в «Зените» проблемы в управлении коллективом. К сожалению, Семак уже дал команде всё, что мог, и теперь она играет безвольно, опустив руки.

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Все комментарии
nikot
nikot
04 декабря в 19:39
Зюба больше Зениту дал! Причем одной левой рукой!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 19:14
Согласно с Равилем! Сергей Богданович исчерпал свой ресурс в Зените и ему стоит покинуть пост главного тренера добровольно.
stepstep stepstep
stepstep stepstep
04 декабря в 18:23
Ну теперь все силы на попадание в след ЛЧ, вот вилков с весны выходит, там и попрет)) Вот жаль в ЛЧ его не взять((((
ArgonS
ArgonS ответ nikoladolgov (раскрыть)
04 декабря в 18:05
Только Тедеско в тарасовку бабло мешками несет.
санек002
санек002
04 декабря в 16:50
БОГДАНЫЧ УХОДИ ОТТУДА!ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 16:08, ред.
Уважаемый Рамиль Сабитов рисует из Зенита прям изверга какого то....))))
Страшный Зенит взял и забрал у человека всё что он мог дать....

До этого думал что Семак мясо не есть по принципу вегетарианства...оказывается по экономическим причинам...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Знатог (раскрыть)
04 декабря в 15:48
В зените брать нечего.
Все Спалетти , Адвокаты, Петржелы обычно выносят полные сумки бабла из офиса Газпрома.
Знатог
Знатог
04 декабря в 15:16
Семак уже взял от „Зенита“ всё, что мог.
kolpankolpan
kolpankolpan
04 декабря в 15:01
А заболейте ковидосом на 3 недели, потом выйдите побегать, можно даже не против команд Лиги Чемпионов. И увидим кого надо увольнять или списывать в шлак. Что-то я не вижу ловкачей способных сейчас играть как надо.И точно это не татарин из Риги.
DEIVID 2
DEIVID 2
04 декабря в 14:54
А что теперь у Семака прозвище "ВСЁ, ЧТО МОГ"? Нажимаешь на эту ссылку и тебя переадресуют на его интервью.
pomor45
pomor45 ответ youtomee (раскрыть)
04 декабря в 14:28
И каковы успехи тех, что беднее Зенита?
112910415
112910415
04 декабря в 14:26
ой ... он дал команде отсутствие воли ?!
nikoladolgov
nikoladolgov
04 декабря в 14:24
Таков уровень Российского кабинетного футбола - воровство, подкупы, черная обналичка , безумные зарплаты самим себе , это закономерный итого перевод футбола на "профессиональные рельсы" по - Мутковски ...
И смена тренера ничего не решит, тут хоть Хиддинка, хоть Капелло назначай - результат будет один и тот же !
Превратили футбол из спорта в очередную госструктуру , направленную не на спортивный результат, а на выкачивание бюджетного бабла по карманам себе любимым.
зигзаг
зигзаг
04 декабря в 14:17
А при Спалетти было иначе?) зенит аутсайдер в любой группе, тем более уже лет 10 им подсовывают самые слабые жребии, где отсутствуют гранды. Совпадение? Вряд ли !
youtomee
youtomee ответ pomor45 (раскрыть)
04 декабря в 14:10
вся суть в том, что у Зенита как раз уже есть игроки, они по составу далеко не самый бедный клуб в ЛЧ были, но когда нет ни одного удара в створ (и это не в одной игре), то что-то не так, вам не кажется?
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
04 декабря в 14:06
Не стоит нагонять тоску. В течение последних десяти лет Зенит выступал в ЕК по разному, но всегда приносил в копилку больше евроочков. Даже в неудачном прошлом сезоне Зенит принёс 9 очков: ЛОКО - 6, Краснодар - 7, ЦСКА - 4, Арсенал - 0. Спартак вообще не участвует. Так что на одиннадцатом году можно передохнуть, подумать и перезагрузиться. Плохо только то, что лидер устал, а подменить некому. Все только критиковать умеют. Зенита в ЛЧ не было 4 сезона кряду и кто-то там сумел отличиться? НИКТО! Так что, сначала покажите что-то в ЛЧ, а уж потом раскрывайте рты.
makkie
makkie
04 декабря в 13:56, ред.
Да ладно вам, Зенит набрал целое очко в группе, будучи сеянным в 1-й корзине.
Настоящий подарок для соперников. А повезло Брюгге, Лацио и Боруссии ))))
pomor45
pomor45
04 декабря в 13:55
Сначала найдите кандидата получше Семака, а потом и разглагольствуйте. Видели уже некоторых с именами, которые и РПЛ не могли взять. Что касается ЛЧ, то не то, чтобы дойти до полуфинала, а и выйти из группы в РПЛ не сможет никто ближайшие пять лет. Просто бедны для этого. Если не можете покупать игроков от 60 млн (не хватает собственных доходов, чтобы уложиться в требования ФФП), то и не рыпайтесь - ориентируйтесь в трансферах на чемпионство ЧР и попадание в ЛЧ для роста этого самого собственного дохода, не забывая и об остальных источниках, главным образом коммерческих. Когда будет нужный уровень, чтобы действительно классных игроков покупать, тогда и ставьте задачи. Если не сможете, то ваша ниша ЛЕ, а может и ЛЕ2, которую готовит УЕФА. Только учтите, что для первенства в ЧР леги не нужны совсем, поэтому для антуража стоит покупать, к примеру, не 8 по десятке, а одного от 80-ти, если ФФП позволит.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 декабря в 13:52
Петржела уже все ляжки 79ал, так хочет опять порулить Зенитом , да и в казино давно не был ....
ДСА
ДСА
04 декабря в 13:40
Надо дать потренировать кому-нибудь другому.
ildar_3871
ildar_3871
04 декабря в 13:38
Что дал Семак Зениту , ничего , а ну да выпустил сына Мусаева на замену !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 13:23, ред.
Разговоров то ....
Понятно что никто не будет ждать 3-го подряд 4-го места в ЛЧ....
Но в следующую ЛЧ нужно ещё попасть....
А у Семака очень хорошо получается туда попадать...в первую корзину с первого места в чемпионате......
Поэтому думаю отставка пока отложена....ибо непонятно какой результат даст новый тренер...если поставить его сейчас...
Если бы Зенит сейчас шёл с отрывов который позволяет чемпионить в 3-й раз подряд...то наверно Богданыча уволили бы ещё после первого позора против Брюгге....
А так...ни спешки...ни движений...
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
04 декабря в 13:20, ред.
А разве в жизни не ясно,что есть ПЕРВИЧНОЕ и ВТОРИЧНОЕ??? Так вот :Еврокубки-не цель,а некий гандикап в табели о рангах,признание твоих заслуг в национальном чемпионате.Да и тут "первопроходец" многих новаций,убивших наш футбол-Гинер,первым смекнул,что можно на поражениях и ничьих в ЛЧ классно зарабатывать,что и доказывал не один сезон.
alex074
alex074
04 декабря в 13:19
Зениту всё что мог дал ГАЗПРОМ, а не Семак.
turist82
turist82 ответ oFANATo (раскрыть)
04 декабря в 13:18
Проиграть может каждый, разница лишь в том что никогда команды Карпина не играли безвольно, как Зенит и ЦСКА.
Project Pandora
Project Pandora ответ sihafazatron (раскрыть)
04 декабря в 13:16
Можно подумать, что твое мнение принципиально расходится с его видением на этот вопрос?
oFANATo
oFANATo ответ Союзник противников (раскрыть)
04 декабря в 12:53
А разве не еврокубки являются лакмусовой бумажкой работы тренеров?
Смотреть только на первенство нашей водокачки и оценивать по этому тренера абсолютно не правильно.
Может помнишь как Газзаев руководил ЦСКА в Кубке УЕФА и чемпионате ? Вот он показатель.
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
04 декабря в 12:33
Я какать хотел на ваши еврокубки.Не может быть успехов в них представителей слабого чемпионата.Пока у вас приоритеты:Попасть в еврокубки,подобное положение сохранится.А у Валеры при любом случайном наборе игроков выстраивается БОЕВИТАЯ КОМАНДА,в отличие,к примеру,от агронома,этой снулой рыбы,выброшенной из привычной мутной среды болота в океанскую зыбь.
steel900
steel900
04 декабря в 12:32
После нынешней лигочемпионской "феерии" Зенита Семак должен уйти, если этого не произойдет, уважения к нему ноль.
oFANATo
oFANATo ответ Союзник противников (раскрыть)
04 декабря в 12:28
Валера прогрессирует?
А разве не Валера вылетел в квалификации и не попал в еврокубки?
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