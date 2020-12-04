Равиль Сабитов: «Семак уже дал „Зениту“ всё, что мог»

Наставник «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал игру «Зенита» в еврокубках.
Я не думаю, что «Зенит» сейчас по своему уровню настолько слабая команда — подбор игроков, финансовые возможности и инфраструктура говорят о другом. Но есть в «Зените» проблемы в управлении коллективом. К сожалению, Семак уже дал команде всё, что мог, и теперь она играет безвольно, опустив руки.
Понятно что никто не будет ждать 3-го подряд 4-го места в ЛЧ....
Но в следующую ЛЧ нужно ещё попасть....
А у Семака очень хорошо получается туда попадать...в первую корзину с первого места в чемпионате......
Поэтому думаю отставка пока отложена....ибо непонятно какой результат даст новый тренер...если поставить его сейчас...
Если бы Зенит сейчас шёл с отрывов который позволяет чемпионить в 3-й раз подряд...то наверно Богданыча уволили бы ещё после первого позора против Брюгге....
А так...ни спешки...ни движений...
Понятно что никто не будет ждать 3-го подряд 4-го места в ЛЧ....
Но в следующую ЛЧ нужно ещё попасть....
А у Семака очень хорошо получается туда попадать...в первую корзину с первого места в чемпионате......
Поэтому думаю отставка пока отложена....ибо непонятно какой результат даст новый тренер...если поставить его сейчас...
Если бы Зенит сейчас шёл с отрывов который позволяет чемпионить в 3-й раз подряд...то наверно Богданыча уволили бы ещё после первого позора против Брюгге....
А так...ни спешки...ни движений...