Кириченко: «ЦСКА сейчас играет неплохо, много владеет мячом»

Экс-форвард ЦСКА рассуждает об игре московского клуба в этом сезоне.

У всех команд, играющих в еврокубках, есть трудности в РПЛ , особенно за считанные туры до зимнего перерыва. Поэтому задача армейцев и их конкурентов — пройти оставшиеся матчи с минимальными потерями и как можно меньше растерять очков. Команда сейчас играет неплохо, много владеет мячом, но на завершающей стадии атаки иногда принимает чересчур сложные решения. Это связано с тем, что вся группа атаки, особенно в средней линии, — игровики, они любят работать с мячом, плести комбинации. Но иногда надо принимать более простые решения, которые смотрятся не так изящно, но таят опасность и приносят результат.