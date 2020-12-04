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Кириченко: «ЦСКА сейчас играет неплохо, много владеет мячом»

04 декабря 2020, 08:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает об игре московского клуба в этом сезоне.

У всех команд, играющих в еврокубках, есть трудности в РПЛ, особенно за считанные туры до зимнего перерыва. Поэтому задача армейцев и их конкурентов — пройти оставшиеся матчи с минимальными потерями и как можно меньше растерять очков. Команда сейчас играет неплохо, много владеет мячом, но на завершающей стадии атаки иногда принимает чересчур сложные решения. Это связано с тем, что вся группа атаки, особенно в средней линии, — игровики, они любят работать с мячом, плести комбинации. Но иногда надо принимать более простые решения, которые смотрятся не так изящно, но таят опасность и приносят результат.

Это может очень пригодиться в игре против «Химок», которые здорово выглядят в последние месяцы. Они хорошо усилились Денисом Глушаковым и Резиуаном Мирзовым. При этом команда и до прихода Черевченко не выглядела безнадежно. Но там было много молодежи и игроков из ФНЛ. А с приходом Глушакова и Мирзова появились люди с опытом, которые скрепили коллектив. И «Химки» сейчас хороши в обороне и на контратаках. Поэтому в матче с ЦСКА очень много будет зависеть от того, кто забьет гол первым.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 10:25
Химки их протестируют заинтересованно
boniel3
boniel3
04 декабря в 23:19
Хотел поругать ЦСКА за последние провалы,но скажу проще:"Химки"наберут три очка!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 21:00
Да, но только это не приносит так уж много пользы армейцам, особенно в атаке, увы...Меньше тики-таки и больше зрелищного и атакующего футбола!
ibica
ibica
04 декабря в 19:48
В текущем сезоне лучше не называть ЦСКА армейцами. Наша армия не должна давать на внешней арене всем подряд!!!🤨
санек002
санек002
04 декабря в 17:54
особенно хороша игра была в лч!
alexamit
alexamit
04 декабря в 17:45
Какую ахинею Кириченко несёт!Видно короновирус в последней стадии!
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
04 декабря в 15:03
У Дмитрий температура. Вызывает доктора.)))
Lokoman111
Lokoman111 ответ mangox22 (раскрыть)
04 декабря в 14:59
ЦСКА на 1 месте,есть результат.Команда играет.
Artemon9
Artemon9
04 декабря в 14:57
Доигрались до того, что имея в донной группе ЛЕ!!!!! 0 побед, говорят о хорошей игре
mangox22
mangox22 ответ Lokoman111 (раскрыть)
04 декабря в 14:38
Заберите тренера к себе
pomor45
pomor45
04 декабря в 14:23
Долго владеют мячом на своей половине поля, когда соперник сидит в обороне и не прессингует.
Introvert
Introvert
04 декабря в 14:04
ЦСКА играет лучше всех в РПЛ.
Андрей Мaксимeнко
Андрей Мaксимeнко
04 декабря в 13:43
Если это называется неплохая игра?!? Тогда дно ещё не пробито и есть куда ещё скатывается... 👏
112910415
112910415
04 декабря в 12:39
и Химки недурно играют ... да и тренер у них мыслящий !
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:22, ред.
Если "Химки" забьют первыми,Витька продует,если ЦСКА забьёт первым и победит,то все скажут,что ВМГ "сделал выводы".Но из трёх оставшихся матчей он обязательно один продует,и мы предполагаем,какой.
Lokoman111
Lokoman111
04 декабря в 11:16
Согласен с Кириченко.ЦСКА в каких то моментах реально стал сильнее.Нужно не только на результаты смотреть,команда прибавляет в других аспектах игры.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 10:58
Прав Кириченко
Особенно про то кто первым забьет.
Сейчас на зимних полях и обороняться будет легче. Чем забивать. Что мы и увидели в матче с Вольсфберг. Которые забили один шальной мяч с дальнего удара и ушли в оборону сохраняя один забитый гол.
stavr74
stavr74
04 декабря в 10:51
в 5 играх забить 2 мяча и это нормально????
толку от владения мячом
cska vperiod
cska vperiod
04 декабря в 10:43
За владение мячом очки не присваивают.
Caniggia
Caniggia
04 декабря в 10:32
Седьмая команда Австрии легко уделывает "хорошо играющий" ЦСКА с его мышиной вознёй!
RomzesRZN
RomzesRZN
04 декабря в 10:21
Да, очень много владеют: защитники и Легенда 43 перекатывают мяч друг другу. Тики-така по-белорусски))
particular
particular
04 декабря в 10:18
При Гончаренко, когда команда примитивно в легкоатлетическом стиле наматывает километры без угроз воротам, любая команда может уколоть и легко дожать результат...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
04 декабря в 10:18
Тики-така по российски.
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 09:37
ЦСКА играет без чужих ворот.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
04 декабря в 09:34
посыл понятен: в приоритете внутренний чемпионат. не понятно только ради чего корячится, биться за попадание в еврокубки? ))
Mi6
Mi6
04 декабря в 09:34
Главная причина неудач это Гончаренко. Срочно спровадить его на картошку
nikoladolgov
nikoladolgov
04 декабря в 09:30
Последнее место в группе это более точный показатель чем владение мячом.
kolpankolpan
kolpankolpan
04 декабря в 09:28
Чалый лучший. Он теперь будет всегда лучший, ведь клуб об этом заявил. Только почему не попал ни одного удара в створ ворот. Ну просто в створ хоть разок.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 09:03
А Чалов гробит моменты и ехидно улыбается.
Конкурс бот
Конкурс бот
04 декабря в 09:00
STVA 1 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 164. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
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