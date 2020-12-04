Кириченко: «ЦСКА сейчас играет неплохо, много владеет мячом»

Экс-форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает об игре московского клуба в этом сезоне.
У всех команд, играющих в еврокубках, есть трудности в РПЛ, особенно за считанные туры до зимнего перерыва. Поэтому задача армейцев и их конкурентов — пройти оставшиеся матчи с минимальными потерями и как можно меньше растерять очков. Команда сейчас играет неплохо, много владеет мячом, но на завершающей стадии атаки иногда принимает чересчур сложные решения. Это связано с тем, что вся группа атаки, особенно в средней линии, — игровики, они любят работать с мячом, плести комбинации. Но иногда надо принимать более простые решения, которые смотрятся не так изящно, но таят опасность и приносят результат.
Это может очень пригодиться в игре против «Химок», которые здорово выглядят в последние месяцы. Они хорошо усилились Денисом Глушаковым и Резиуаном Мирзовым. При этом команда и до прихода Черевченко не выглядела безнадежно. Но там было много молодежи и игроков из ФНЛ. А с приходом Глушакова и Мирзова появились люди с опытом, которые скрепили коллектив. И «Химки» сейчас хороши в обороне и на контратаках. Поэтому в матче с ЦСКА очень много будет зависеть от того, кто забьет гол первым.
Особенно про то кто первым забьет.
Сейчас на зимних полях и обороняться будет легче. Чем забивать. Что мы и увидели в матче с Вольсфберг. Которые забили один шальной мяч с дальнего удара и ушли в оборону сохраняя один забитый гол.
Особенно про то кто первым забьет.
Сейчас на зимних полях и обороняться будет легче. Чем забивать. Что мы и увидели в матче с Вольсфберг. Которые забили один шальной мяч с дальнего удара и ушли в оборону сохраняя один забитый гол.
толку от владения мячом
толку от владения мячом