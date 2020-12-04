Кобелев: «Для игры в ЛЧ „Зениту“ нужен сбалансированный состав»

Бывший наставник «Динамо» поддержал главного тренера «Зенита» .

Отставка Семака? Не могу говорить об этом. Я всегда защищаю тренеров. Семак взял два чемпионства и сейчас идет в тройке лидеров в чемпионате. А для того, чтобы успешно выступать в Лиге чемпионов, нужен сбалансированный состав, который находится в оптимальных кондициях. Мы видим Малкома, который уже полтора года в команде, но так и не стал лидером. А деньги потрачены огромные. Конечно, есть проблемы. Легче всего все свалить на Семака.