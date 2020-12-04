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Кобелев: «Для игры в ЛЧ „Зениту“ нужен сбалансированный состав»

04 декабря 2020, 10:32

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поддержал главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Отставка Семака? Не могу говорить об этом. Я всегда защищаю тренеров. Семак взял два чемпионства и сейчас идет в тройке лидеров в чемпионате. А для того, чтобы успешно выступать в Лиге чемпионов, нужен сбалансированный состав, который находится в оптимальных кондициях. Мы видим Малкома, который уже полтора года в команде, но так и не стал лидером. А деньги потрачены огромные. Конечно, есть проблемы. Легче всего все свалить на Семака.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
04 декабря в 22:33
Если уже у Зенита сейчас не сбалансированный состав , я молчу про остальные клубы
ALEX26659
ALEX26659
04 декабря в 18:23
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
04 декабря в 15:06
Надо наверное за народные деньги купить сборную Бразилии или Германии? ИЛИ Франции? ГАЗПРОМ ПЛАТИТ))
Насмешник
Насмешник
04 декабря в 13:38
А то, что Малком уже полгода в команде и так и не стал лидером - это и есть проблема тренерского штаба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
04 декабря в 13:34
Ты забыл супербека КутЯпова включить в трансферный список и суперкипера Селихова, ну и юного Ещенко. И в бой!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 13:33, ред.
Объявление...
"Срочно куплю сбалансированный состав в оптимальной кондиции. Можно б/у. Сергей"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Project Pandora (раскрыть)
04 декабря в 13:32
А для Газпрома это мелочь, при этом еще и откатить можно, как обычно
Project Pandora
Project Pandora ответ Байкал-38 (раскрыть)
04 декабря в 13:21
Тогда дешевле выйдет просто всех продать, сложить с теми средствами, которые ты предложил вложить и купить этот чертов кубок не играя. УЕФА деньги любят, вариант найдут ))
Project Pandora
Project Pandora ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 13:18
Ты там уже как минимум на поллярда набрал ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 13:12
Кобелев : "Семак ни при чём...это Малком виноват"...))
112910415
112910415
04 декабря в 12:34
в общем, деньги ему нужны
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
04 декабря в 12:17
И зп всем в 100 раз порезать!!!
LOpp
LOpp
04 декабря в 11:59
Зениту нужно очищение первым дивизионом
Остапчук 67
Остапчук 67
04 декабря в 11:58
"Зениту" нужен тренер.
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
04 декабря в 11:52
Ты прав, чёрт возьми!

Дать физруку Кайо, Васина и Райковича, снабдить Чаловым, Шапи и Суторминым, добавить по вкусу Гильерме и Карпова - пусть идёт и добывает Лигу Чемпионов во имя России-матушки! 😂😂
makkie
makkie
04 декабря в 11:49
Лайфхак для Зенита: купить Влашича, Норманна, Зобнина, Фернандеса, Кабеллу и других лидеров соперников, и начать уже штурмовать финал ЛЧ (а то всё полуфинал, да полуфинал) 😂
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 11:39
ГАЗПРОМ, ау, дайте еще денег.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 декабря в 11:36
То есть, по мнению кобелева нужно сбалансировать состав покупкой Рамоса, Салаха, Мбаппе, Куртуа, всего млн за 300, и тогда ЛЕ будет покорена? Наивный Андрюша. Семак у уже ничего не поможет, как и Зениту
Faustello
Faustello ответ Байкал-38 (раскрыть)
04 декабря в 11:33
В самой халявной группе на состав ссылаться...
А балансировать состав это как раз задача тренера, если все спихивать на закупки, тогда нахрена вообще нужны тренеры? Для флеш интервью???
particular
particular
04 декабря в 11:31, ред.
В профессиональном спорте доминируют лучшие... Не хорошие, не преданные, не ставленники и не обладатели нужной национальности... Не тянешь, не справился - на выход, на замену... И не надо этого стеснятся и стыдливо терпеть непригодность...
Отбирать нужный материал надо уметь, а не осваивать, мутить и переманивать 🤔
Может тогда и не было бы недоразумений как с Малкомом и Маркизио 🤨
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:25
Какое "тонкое" умозаключение!!!
нечитайло
нечитайло
04 декабря в 11:16
Для чего тогда такие траты
beefs
beefs
04 декабря в 11:15
что не говорите а Семак для ЕК слабоват, да, похоже, у нас и нет тренера такого уровня...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 11:08
Со сбалансированном составом в оптимальных кондициях и тренера не надо. А разве задачей тренера не является подводить к матчу наиболее сбалансированный состав в наиболее оптимальных кондициях? Неумелая поддержка Кобелева еще более подчеркивает недочеты в работе Сергея Семака. Помню "успешную" работу Кобелева в "Крыльев Советов". Авторитет Сергея Семака после такого "защитника" прямо взлетел до небес.
shlomo
shlomo
04 декабря в 11:01
А вот если отменить у Зенита файер плей и дать 100 000 млн не деревянных сумеют состав сбалансировать?
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 11:01
Конечно надо подождать пока Семак опустится до уровня Романцева.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 11:00
Всех лучших отдали в фарм клуб Сочи....))
drug01
drug01
04 декабря в 10:57
Нужно заменить весь состав!
Байкал-38
Байкал-38
04 декабря в 10:49
Зениту нужен сбалансированный состав, новый тренер с именем из Европы и много много денежек, ну всё как всегда!
JackNorz
JackNorz
04 декабря в 10:45
Нужно больше Малкомов и нужны более высокие оклады, тогда можно в ЛЧ играть!
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