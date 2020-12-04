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Бистрович продлил контракт с ЦСКА

04 декабря 2020, 18:52

Полузащитник Кристиян Бистрович продлил контракт с ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Армейский клуб заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником.

Кристиян Бистрович продлил контракт до окончания сезона-2024/25.

Ранее ходили слухи о том, что Бистрович может перебраться в ПАОК, однако ЦСКА не намерен отпускать своего футболиста.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 декабря в 00:53
Хотелось бы , чтоб Леня вернулся. У него все играли, любимчики может и были , но так явно они не были заметны. Всем давал шанс.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 декабря в 23:35
Соглашусь, тем более , что и Ваня и Ильзат не вышли ростом. А Кристиан молод ему 22, и играть будет. Отличный русский язык, правильно сделали. А я в душе рассчитываю на возвращение Слуцкого.
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 19:58
Рабочая лошадка,которой из-за Облякова и частично ожившего Ахметова нет места на поле.А с двумя этими клоунами "опорная зона ЦСКА" звучит как издёвка,или неподтверждённые данные о наличии вирусов на Сатурне.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 19:51
Это очень правильное решение. Думаю, Ганчаренко долго не протянет и при новом тренере , я уверен, Кристиан станет основным игроком в опорной зоне, ведь его для этого и брали. Обляков с Ахметовым явно не справляются с этой ролью и к обоим очень много вопросов. Кристиан же и в отборе хорош, и ударом отличным и точным обладает, хороши видит поле. Надеюсь , что его ждет хорошее будущее в ЦСКА.
Удачи парню и главное - без травм.
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
04 декабря в 19:27
Рад за Кристияна, один из лучших в ЦСКА, жаль, что получает мало игрового времени.
RIR68
RIR68
04 декабря в 19:10
странно, что мало играет. удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 19:00
Почему Гончар его с первых минут не выпускает?! У него удар хороший!
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 18:56
Надо ему больше давать игрового времени.
Игрок качественный, дальние удары шикарные.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 18:55
Можно продать, бесполезный игрок
David Young
David Young
04 декабря в 18:54
Бистрович ЦСКА ещё пригодится, так что это правильно.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 18:53, ред.
Это хорошо...удачи Бистровичу.
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