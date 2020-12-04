Бистрович продлил контракт с ЦСКА

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04 декабря 2020, 18:52

Полузащитник продлил контракт с ЦСКА . Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Армейский клуб заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником. Кристиян Бистрович продлил контракт до окончания сезона-2024/25.