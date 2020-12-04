Полузащитник Кристиян Бистрович продлил контракт с ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».
Армейский клуб заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником.
Кристиян Бистрович продлил контракт до окончания сезона-2024/25.
Ранее ходили слухи о том, что Бистрович может перебраться в ПАОК, однако ЦСКА не намерен отпускать своего футболиста.
Удачи парню и главное - без травм.
Всем здоровья.
Удачи парню и главное - без травм.
Всем здоровья.
Игрок качественный, дальние удары шикарные.
Игрок качественный, дальние удары шикарные.