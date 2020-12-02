Алаба хочет получать 15 млн евро в год

Стали известны финансовые требования защитника «Баварии» Давида Алабы.
Если игрок покинет мюнхенцев, то в новом клубе он хотел бы заполучить 4-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год. Ранее слухи связывали игрока с «Ювентусом», ПСЖ и «Челси».
Стали известны финансовые требования защитника «Баварии» Давида Алабы.
Если игрок покинет мюнхенцев, то в новом клубе он хотел бы заполучить 4-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год. Ранее слухи связывали игрока с «Ювентусом», ПСЖ и «Челси».
Где и за кого все равно, просто пятнашку хочет.
Где и за кого все равно, просто пятнашку хочет.