ГлавнаяНовости

Алаба хочет получать 15 млн евро в год

02 декабря 2020, 19:02

Стали известны финансовые требования защитника «Баварии» Давида Алабы.

Если игрок покинет мюнхенцев, то в новом клубе он хотел бы заполучить 4-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год. Ранее слухи связывали игрока с «Ювентусом», ПСЖ и «Челси».

Все новости
ОфициальноХалк стал свободным агентом
Вчера, 20:11 Комментарии18
Слухи«Ливерпуль» собирается предложить Фабиньо новый контракт
Вчера, 16:42 Комментарии11
Слухи«Реал» собирается продлить контракт с Модричем
Вчера, 15:11 Комментарии5
Лапорта: «Мы должны доказать Месси, что „Барселона“ способна выиграть ЛЧ»
Вчера, 13:26 Комментарии46
СлухиНеймар продлит контракт с ПСЖ, только если клуб подпишет Месси
Вчера, 10:31 Комментарии35
Мойес: «У „Вест Хэма“ всё идёт хорошо. Не тороплюсь с продлением контракта»
06 декабря Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
03 декабря в 07:07
Кто ж не хочет!
vastudio
vastudio
03 декабря в 00:45
Я тоже хочу))
juvenale
juvenale ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 декабря в 23:49, ред.
Лидером?у Баварии все лидеры,они как раз и есть команда,где все лидеры.Если брать вообще,то это Нойер,Левандовски и Мюллер
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ juvenale (раскрыть)
02 декабря в 23:35
Кто же,по вашему мнению,был лидером обороны Баварии год назад?
juvenale
juvenale ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 декабря в 22:53
Алаба как раз и слаб в обороне,его козыри это подключение к атакам,а в центре он вынужденно играет.И многие годы ты перегнул,последний год,да
95-shishani-95
95-shishani-95
02 декабря в 22:51
Не много ли?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ juvenale (раскрыть)
02 декабря в 22:41
С чего это вдруг Алаба не может зацементировать оборону??? Вообще-то он ведущий защитник самого сильного клуба мира уже который год.Так же спокойно может сыграть опорника если это нужно.
juvenale
juvenale ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 декабря в 22:01
потому что нападающие делают результат и забивают голы...а Алаба это не Мальдини или Неста,который может оборону зацементирвоать
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 декабря в 21:59
Надо поубавить аппетиты, если хочет приглашение от хорошего клуба
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:38
Одзюбел пацан совсем!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ juvenale (раскрыть)
02 декабря в 20:22
Странная логика,будь я защитником,не понимал бы ее,почему полузащитники и нападающие могут такие деньги получать,а защитники нет???
juvenale
juvenale
02 декабря в 20:16
многовато...он ведь не форвард....8-10 максимум,это если свободным кто подпишет
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 20:00
Припухают ребятишки с каждым годом все больше и больше.
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 19:46
Неплохое желание мне одного процента хватит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 19:45
Алаба хочет,Бавария не может!
ДСА
ДСА
02 декабря в 19:45
Для защитника - это перебор.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 декабря в 19:05
Длясвободного агента это не много, а вот для лазаретного малкома с выкупом за 50 это очень и очень много. Но у малкома 8
25процентный клоун
25процентный клоун
02 декабря в 19:03
Коротко о футболе.
Где и за кого все равно, просто пятнашку хочет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 19:03
Не слабый аппетит у него...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100