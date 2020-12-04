Кьер получил травму в матче против «Селтика»

Защитник «Милана» Симон Кьер получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Селтика» (4:2).
Датчанин покинул поле уже на 11-й минуте встречи. Сегодня стало известно, что у футболиста диагностирована травма правого бедра.
Защитник «Милана» Симон Кьер получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Селтика» (4:2).
Датчанин покинул поле уже на 11-й минуте встречи. Сегодня стало известно, что у футболиста диагностирована травма правого бедра.
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