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Кьер получил травму в матче против «Селтика»

04 декабря 2020, 22:07
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Защитник «Милана» Симон Кьер получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Селтика» (4:2).

Датчанин покинул поле уже на 11-й минуте встречи. Сегодня стало известно, что у футболиста диагностирована травма правого бедра.

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ Faustello (раскрыть)
05 декабря в 12:20
Не нужно флудить задавая один и тот же вопрос по несколько раз.
Faustello
Faustello ответ Аpбитр (раскрыть)
05 декабря в 12:18
А ЖК за что я получил?
Faustello
Faustello ответ Аpбитр (раскрыть)
05 декабря в 12:17
Спасибо за пояснение.
Аpбитр
Аpбитр ответ Faustello (раскрыть)
05 декабря в 12:16
Добрый день. Данный аккаунт создан исключительно для троллинга, за это и бан.
Вопрос закрыт.
Ozabot
Ozabot
05 декабря в 10:02
Это проблема. В команде нет центрзащитников. Играть некому.
Faustello
Faustello ответ мангo (раскрыть)
05 декабря в 08:46
Вау, вот я дремучий, спс!!!
Faustello
Faustello
05 декабря в 08:45
Прошу подсказать за что был дан пожизненный бан пользователю - Повелитель Пупсиков.
мангo
мангo ответ Faustello (раскрыть)
05 декабря в 01:09
Привед) нет не правильно) в строке шде написано "Хэштеги" сам хештег стаить не надо
набираешь слово "Вопрос" он даст тебе дальше опции
Faustello
Faustello ответ мангo (раскрыть)
04 декабря в 23:26
Манго привед, скажи я правильно вопрос модератору задаю? Пишу вопрос, в отдельной строке ставлю решетку и пишу Вопрос_модератору
???
мангo
мангo
04 декабря в 22:09
Это не критично
Gahi
Gahi
04 декабря в 22:09
Здоровья и чтобы без последствий для игрока.
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