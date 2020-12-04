Ковач: «Головин вернётся на поле через неделю или две»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин сможет вернуться на поле.
Александр на правильном пути. Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, и они посоветовали мне не спешить с его возвращением на поле, потому что его травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. В любом случае я жду его возвращения, потому что он действительно отличный игрок. Но пока мы показываем хорошие результаты, так что, может быть, будет правильнее подождать неделю или две, чтобы не рисковать его здоровьем.
Напомним, что вчера Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».