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Ковач: «Головин вернётся на поле через неделю или две»

04 декабря 2020, 21:27

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин сможет вернуться на поле.

Александр на правильном пути. Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, и они посоветовали мне не спешить с его возвращением на поле, потому что его травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. В любом случае я жду его возвращения, потому что он действительно отличный игрок. Но пока мы показываем хорошие результаты, так что, может быть, будет правильнее подождать неделю или две, чтобы не рисковать его здоровьем.

Напомним, что вчера Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».

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Все комментарии
Сочинский
Сочинский
04 декабря в 21:59
Сашка, хотя бы знал, что делать с мячом, при его получении. Мог и сам обвести, отдать передачу партнёру "вперёд"!!!! и пробить, в принципе, согласен, может не всегда всё получалось, но посыл играть вперёд-этого не отнять. Не в обиду Оздоевско-Миранчуковские передачи друг другу и поперёк очень уж "поддостали", если так можно выразиться, лишь бы на себя ответственность не брать. Как мало стало игроков дерзко идущих на соперника, бьющих из-за штрафной, рассчитывая на отскок от газона или, как вчера игрок Вольфсберга, или как там пишется и залетел голешник, ведь без удара не бывает голов...Вообщем можно долго писать, кто-то согласится, кто-то нет, но почему-то наш нынешний футбол, показывает, что все пытаются закатить в ворота или стандарты, не хватает дальних ударов(извиняюсь заранее, накипело, хотел написать, что действительно Головин, очень бы не помешал).
beefs
beefs
04 декабря в 21:41
что то затянулось лечение...
Cat01
Cat01
04 декабря в 21:39
Давно ждём... Удачи и здоровья
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 21:35
Головина очень не хватало сборной - определенно.
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 21:32
Пора бы уж... Соскучился наверное
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