Ковач: «Головин вернётся на поле через неделю или две»

Главный тренер «Монако» рассказал, когда полузащитник сможет вернуться на поле.

Александр на правильном пути. Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, и они посоветовали мне не спешить с его возвращением на поле, потому что его травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. В любом случае я жду его возвращения, потому что он действительно отличный игрок. Но пока мы показываем хорошие результаты, так что, может быть, будет правильнее подождать неделю или две, чтобы не рисковать его здоровьем.