«Атлетико» готов предложить «Милану» Савича в обмен на Кастильехо

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05 декабря 2020, 20:53

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием вингера «Милана» .

MilanLive сообщает, что испанский клуб готов подписать 25-летнего футболиста в январе.

Отмечается, что «Атлетико» не может позволить себе трансфер Кастильехо и готов предложить в обмен на него .

Недавно сообщалось, что «Милан» готов продать Кастильехо в январе.