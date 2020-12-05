«Атлетико» готов предложить «Милану» Савича в обмен на Кастильехо

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием вингера «Милана» Самуэля Кастильехо.
MilanLive сообщает, что испанский клуб готов подписать 25-летнего футболиста в январе.
Отмечается, что «Атлетико» не может позволить себе трансфер Кастильехо и готов предложить в обмен на него Стефана Савича.
Недавно сообщалось, что «Милан» готов продать Кастильехо в январе.
Но тут всё дело в том, что Милану могут быть нужны именно деньги с трансфера. Потому как ранее появлялись новости о трансферных целях на зиму...
Но тут всё дело в том, что Милану могут быть нужны именно деньги с трансфера. Потому как ранее появлялись новости о трансферных целях на зиму...