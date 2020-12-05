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«Атлетико» готов предложить «Милану» Савича в обмен на Кастильехо

05 декабря 2020, 20:53

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием вингера «Милана» Самуэля Кастильехо.

MilanLive сообщает, что испанский клуб готов подписать 25-летнего футболиста в январе.

Отмечается, что «Атлетико» не может позволить себе трансфер Кастильехо и готов предложить в обмен на него Стефана Савича.

Недавно сообщалось, что «Милан» готов продать Кастильехо в январе.

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Graceful 713
Graceful 713
06 декабря в 00:22
Отличная сделка для Милана была бы, думаю. Милан как раз искал защитника и целился в Миленковича, но запросили вроде как 40 лям. Савич хороший защ, а Кастильехо- это видимо балласт
Ozabot
Ozabot
05 декабря в 21:22
Хороший вариант. Высокий атлетичный защитник это как раз чего не хватает в «Милане», чтобы остановить таких напов как Лукаку и Сапата. А быстрому легковесу Кастильехо будет намного веселее в Ла Лиге.
shlifen
shlifen
05 декабря в 21:03
Кастильехо Милану уже не нужен, а Савич, хоть звёзд с неба и не хватает, в целом - не плохой защитник, и для ротации Милану бы точно не помешал. Правда не очень понимаю зачем Кастильехо нужен атлетам, это другой вопрос.
Но тут всё дело в том, что Милану могут быть нужны именно деньги с трансфера. Потому как ранее появлялись новости о трансферных целях на зиму...
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 20:58
Савич будет по старей.
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