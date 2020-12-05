Балотелли перейдет в «Монцу». Игрок пройдет медобследование в понедельник

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05 декабря 2020, 20:10

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Интера» намерен перейти в итальянский клуб «Монца», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее СМИ сообщали о скором переходе Балотелли в бразильский «Васку Да Гама», что подтверждал и спортивный директор клуба, однако, как отмечает источник, 30-летний форвард не собирается перебираться в Бразилию.

По информации Романо, Марио пройдет медобследование в «Монце» в понедельник. Клуб выступает в итальянской Серии В. Недавно они подписали Кевина-Принса Боатенга.

Последним клубом Балотелли была «Брешиа», покинувшая Серию А по итогам прошлого сезона.