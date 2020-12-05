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Балотелли перейдет в «Монцу». Игрок пройдет медобследование в понедельник

05 декабря 2020, 20:10

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Интера» Марио Балотелли намерен перейти в итальянский клуб «Монца», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее СМИ сообщали о скором переходе Балотелли в бразильский «Васку Да Гама», что подтверждал и спортивный директор клуба, однако, как отмечает источник, 30-летний форвард не собирается перебираться в Бразилию.

По информации Романо, Марио пройдет медобследование в «Монце» в понедельник. Клуб выступает в итальянской Серии В. Недавно они подписали Кевина-Принса Боатенга.

Последним клубом Балотелли была «Брешиа», покинувшая Серию А по итогам прошлого сезона.

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95-shishani-95
95-shishani-95
06 декабря в 08:03
Угробил сам себя
Ozabot
Ozabot
05 декабря в 21:36
Зачем нужны медосмотры, когда невооруженным взглядом видно, что Балотелли поехавший? ))) Зачем вообще с ним связываться?
shlifen
shlifen
05 декабря в 21:07
Монца решила собрать полный комплект "отверженных"?? =) Сперва Кевин Принс, а теперь и Балотелли, жду ещё трансфер "на вход" Озила, и возобновление карьеры Яя Туре, а тренером назначить Магата. =) И конечно будем надеяться, что конфликтов не будет... =)
ДСА
ДСА
05 декабря в 20:41
Чем слабее клуб, тем легче себя показать.
vastudio
vastudio ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 декабря в 20:36
А потом лет через 7-8 в Ювентус перейдёт в нападение к Рональду)
ЮЗИК
ЮЗИК
05 декабря в 20:24
Скатился до Серии В ,жаль что так вышло
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 20:19
Потом серия С , D.....и финиш .
David Young
David Young
05 декабря в 20:18
Средний клуб по меркам Серии B, но, наверное, соответствует нынешнему уровню Балотелли. Будет там теперь играть с ещё одной потухшей звездой - Кевином-Принсем Боатенгом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 декабря в 20:13
По слухам куда он только не переходит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 20:11
Лишь бы не покалечил там ни кого!
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