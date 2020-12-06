ГлавнаяНовости

Шварц: «Мы не дали „Арсеналу“ шансов, считаю победу заслуженной»

06 декабря 2020, 19:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после победы в матче 17-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

В первом тайме у нас было очень много потерь и мы часто занимали не те позиции. Также не было уверенности в своих силах. И в перерыве мы внесли изменения, которые касались атаки и провели вообще другой тайм, но хотелось бы забить второй. Мы не дали «Арсеналу» шансов, считаю победу заслуженной.

Мы попробовали заиграть Варелу крайним левым защитником. На тренировках он отлично себя проявил, также мы довольны его игрой и на правом фланге. Сергей Паршивлюк для нас очень важный игрок, и мы приняли решение, что он будет справа, а Варела — слева. Мы рады, что не пропустили. Да, мы не забили много, но победа есть.

Все новости
Овчинников: «ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме и получил два гола»
06 декабря Комментарии16
Черевченко — о ничьей с ЦСКА: «Терпели, ждали своего шанса, забили 2 гола»
06 декабря Комментарии14
Парфёнов — о поражении от «Динамо»: «Нелепый гол в раздевалку повлиял»
06 декабря Комментарии13
Карпин: «Будем разбираться, что стало причиной пропущенного от „Уфы“ мяча»
06 декабря Комментарии21
ОфициальноОвчинников будет руководить ЦСКА в матче с «Химками»
06 декабря Комментарии26
Гендиректор «Уфы»: «На данный момент здоровью Рахимова ничего не угрожает»
06 декабря Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 21:18
Проявили характер и победили.
Брулин
Брулин
06 декабря в 20:10
Вот что значит когда у руля команды вместо случайного физрука встал Тренер, появился результат и , самое главное, игра!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 декабря в 19:38
Победа трудовая, но куртку на всякий случай лучше не снимать, особенно в следующем матче с "Зенитом", - если даже удачи не принесет, то хотя бы не даст замерзнуть.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 19:34
Шварц пока дает результат.
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 19:11
Пока у тренера многое получается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100