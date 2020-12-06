Шварц: «Мы не дали „Арсеналу“ шансов, считаю победу заслуженной»

Главный тренер «Динамо» поделился впечатлениями после победы в матче 17-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

В первом тайме у нас было очень много потерь и мы часто занимали не те позиции. Также не было уверенности в своих силах. И в перерыве мы внесли изменения, которые касались атаки и провели вообще другой тайм, но хотелось бы забить второй. Мы не дали «Арсеналу» шансов, считаю победу заслуженной.

Мы попробовали заиграть Варелу крайним левым защитником. На тренировках он отлично себя проявил, также мы довольны его игрой и на правом фланге. Сергей Паршивлюк для нас очень важный игрок, и мы приняли решение, что он будет справа, а Варела — слева. Мы рады, что не пропустили. Да, мы не забили много, но победа есть.