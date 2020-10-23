«Динамо» сыграет с «Сочи» в форме черного цвета с оттиском автографа Яшина

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сегодня, 12:18

«Динамо» сыграет с «Сочи» в третьем комплекте игровой формы. Поединок 12-го тура РПЛ состоится завтра в 14:00 по мск времени.

Новая форма команды украшена оттиском с автографом бывшего вратаря москвичей Льва Яшина и выполнена в черных цветах в честь легендарного «Черного паука».