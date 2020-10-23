«Динамо» сыграет с «Сочи» в форме черного цвета с оттиском автографа Яшина

«Динамо» сыграет с «Сочи» в третьем комплекте игровой формы. Поединок 12-го тура РПЛ состоится завтра в 14:00 по мск времени.
Новая форма команды украшена оттиском с автографом бывшего вратаря москвичей Льва Яшина и выполнена в черных цветах в честь легендарного «Черного паука».
🤩 #ВдохновленыЛегендой: «Динамо» сыграет с «Сочи» в третьем комплекте игровой формы— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 23, 2020
Новая форма украшена оттиском с автографом Льва Яшина и выполнена в черных цветах в честь легендарного «Черного паука».
Лимитированная партия уже доступна для заказа ⬇️https://t.co/iSvFrf2Iok pic.twitter.com/OcpqYBTQwh
Однако, есть мнение, что очки можно добыть оттиском автографа...
Однако, есть мнение, что очки можно добыть оттиском автографа...