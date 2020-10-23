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«Динамо» сыграет с «Сочи» в форме черного цвета с оттиском автографа Яшина

сегодня, 12:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 14:00 Не начался

«Динамо» сыграет с «Сочи» в третьем комплекте игровой формы. Поединок 12-го тура РПЛ состоится завтра в 14:00 по мск времени.

Новая форма команды украшена оттиском с автографом бывшего вратаря москвичей Льва Яшина и выполнена в черных цветах в честь легендарного «Черного паука».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 13:02
    particular
    particular
    сегодня в 12:57
    До этого момента думал, что смена цвета формы не сильно влияет на игровые кондиции команды и её расположение в турнирной таблице...
    Однако, есть мнение, что очки можно добыть оттиском автографа...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 12:40
    Удачи в матче с " убийцами детей" !!!! Сочи - отстой !
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 12:36
    Все в воротах будут стоять? ))
    офигенный
    офигенный
    сегодня в 12:23
    офигеть придумали
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:19
    Лишь бы победили!
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