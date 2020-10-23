Дзюба отрастил усы

Капитан «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сменил имидж.
32-летний форвард решил отпустить усы.
Экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов, ныне выступающий за «Рубин», недавно рассказал о непростых взаимоотношениях с Дзюбой.
Капитан «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сменил имидж.
32-летний форвард решил отпустить усы.
Экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов, ныне выступающий за «Рубин», недавно рассказал о непростых взаимоотношениях с Дзюбой.
P.S. Борода в честь, а усы и у кошки есть. ©
P.S. Борода в честь, а усы и у кошки есть. ©
И усами шевелит.
(С)
И усами шевелит.
(С)