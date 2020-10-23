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Дзюба отрастил усы

сегодня, 03:13

Капитан «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сменил имидж.

32-летний форвард решил отпустить усы.

Экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов, ныне выступающий за «Рубин», недавно рассказал о непростых взаимоотношениях с Дзюбой.

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 03:59
Странный какой то у Дзюбы парикмахер на фотке!) Прям из этих, из сине-бело-голубых!)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 03:54
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 03:52
Отец Сергей Владимирович Дзюба — уроженец города Лубны Полтавской области Украины, работал милиционером
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 03:51, ред.
Это чтобы по усам текло а в рот не попадало!)
P.S. Борода в честь, а усы и у кошки есть. ©
протон1
протон1 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 03:51
хааа . ты что серьезно?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 03:50
Так у него отец милиционер!)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:40
Боярский: "Тысяча чертей! Да он тоже из Гаскони!!!"
протон1
протон1
сегодня в 03:35
на милиционера стал похож. раньше был похож на мусульманина
за
за
сегодня в 03:22
Он под деревом сидит
И усами шевелит.
(С)
Gahi
Gahi
сегодня в 03:20
Стал ещё ближе к Черчесову.
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