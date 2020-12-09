Мусаев: «В Лиге Европы мысли будут только о проходе как можно дальше»

Главный тренер «Краснодара» после матча с «Челси» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов подвёл итоги выступления «быков» в этом турнире и поделился ожиданиями от весенней стадии Лиги Европы.

Когда ты играешь против лучших команд Европы, ты видишь, какие тут скорости, тенденции. Это огромный опыт для нас. В некоторых моментах мы видим, что мы на правильном пути. Где-то нам нужно прибавлять. Это праздник, когда ты выходишь на такие стадионы, как сегодня. Ребята это заслужили. Мы получили много пищи для размышлений.

Сейчас не надо думать о Лиге Европы, надо дождаться жеребьёвки. У нас ещё есть два матча в чемпионате, надо исправлять положение. Сейчас все мысли только о Премьер-Лиге. Когда пройдёт жеребьёвка, не важно, кто будет нашим соперником. Хочется добиваться побед, поэтому наши мысли будут только о проходе как можно дальше.