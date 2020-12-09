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Мусаев: «В Лиге Европы мысли будут только о проходе как можно дальше»

сегодня, 03:20
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Челси» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов подвёл итоги выступления «быков» в этом турнире и поделился ожиданиями от весенней стадии Лиги Европы.

Когда ты играешь против лучших команд Европы, ты видишь, какие тут скорости, тенденции. Это огромный опыт для нас. В некоторых моментах мы видим, что мы на правильном пути. Где-то нам нужно прибавлять. Это праздник, когда ты выходишь на такие стадионы, как сегодня. Ребята это заслужили. Мы получили много пищи для размышлений.

Сейчас не надо думать о Лиге Европы, надо дождаться жеребьёвки. У нас ещё есть два матча в чемпионате, надо исправлять положение. Сейчас все мысли только о Премьер-Лиге. Когда пройдёт жеребьёвка, не важно, кто будет нашим соперником. Хочется добиваться побед, поэтому наши мысли будут только о проходе как можно дальше.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:41, ред.
Снова ТРЕНЕРОМ стал,до первого разочаровывающего поражения.Ну а так-молодцы,и если бы не потеря концентрации в конце домашнего матча с испанцами,то и особого разочарования их выступление бы не вызывало.Не то что выступление болотных жаб,лошаков,сельчан и полицаев.Деповцы,учитывая состав их группы,выведены мною из разряда оцениваемых.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 06:36
Мысли о проходе....мда это важные мысли ахахаххаахах
Introvert
Introvert
сегодня в 04:34
Удачи в Лиге Европы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:16
От жеребьевки зависит очень многое.
mangox23
mangox23
сегодня в 03:22
Проход это важно
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